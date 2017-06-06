Вибір професії

За підтримки районного центру зайнятості центральна бібліотека надає безкоштовний доступ до інформації з профорієнтації у електронному вигляді.
Бажаючі можуть ознайомитись з переліком навчальних закладів у Чернігівській області та умовами вступу до них, пройти тести «Визначення інтелектуального потенціалу людини», «Діагностика мотивації особистості до успіху», «Діагностика ступеню готовності особистості до ризику», «Виявлення та оцінка оперативної пам’яті», «Опитувальник: професійна кар’єра». До ваших послуг конструктор резюме та рекомендації, як скласти якісне резюме.
Н. Мокросноп, директор Сновської ЦБС
Бажаючі можуть ознайомитись з переліком навчальних закладів у Чернігівській області та умовами вступу до них, пройти тести «Визначення інтелектуального потенціалу людини», «Діагностика мотивації особистості до успіху», «Діагностика ступеню готовності особистості до ризику», «Виявлення та оцінка оперативної пам’яті», «Опитувальник: професійна кар’єра». До ваших послуг конструктор резюме та рекомендації, як скласти якісне резюме.
Н. Мокросноп, директор Сновської ЦБС
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