Нетелі багатодітним сім`ям

Продовжує діяти програма на 2016-2020 роки передачі нетелів багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості
Чернігівської області. Субвенція надається районним бюджетам для подальшого її спрямування на закупівлю худоби у суб’єктів племінної справи молочного скотарства або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, але за умови середнього надою на 1 корову протягом двох попередніх років від 6000 кг молока. (Ще одна вимога до продавця - діяльність у Чернігівській області). Учасниками цієї програми можуть бути сільські багатодітні сім’ї, в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років, і які мають умови та бажання утримувати корову.
Детальніше про умови й порядок цієї програми можна дізнатися у спеціалістів відділу агропромрозвитку РДА або за телефоном 2-13-00. До речі, відповідні документи приймаються з 1 липня до 5 серпня 2017року.
Чернігівської області. Субвенція надається районним бюджетам для подальшого її спрямування на закупівлю худоби у суб’єктів племінної справи молочного скотарства або в суб’єктів господарювання, які не мають такого статусу, але за умови середнього надою на 1 корову протягом двох попередніх років від 6000 кг молока. (Ще одна вимога до продавця - діяльність у Чернігівській області). Учасниками цієї програми можуть бути сільські багатодітні сім’ї, в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років, і які мають умови та бажання утримувати корову.
Детальніше про умови й порядок цієї програми можна дізнатися у спеціалістів відділу агропромрозвитку РДА або за телефоном 2-13-00. До речі, відповідні документи приймаються з 1 липня до 5 серпня 2017року.
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