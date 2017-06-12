Відзнаки до свята

Цього тижня у Чернігові відбувся відкритий форум працівників медіа-сфери з нагоди Дня журналіста.
Організатором заходу стали департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України, Асоціація регіональних ЗМІ, профспілки працівників мас-медіа Чернігова «Незалежної медіа-профспілки України». Чимала група журналістів отримала нагороди та відзнаки в день свого професійного свята. Було оголошено, що серед інших цінні подарунки Президента України (годинники) передані за сумлінну професійну діяльність редакторам районних газет «Промінь» Олені Компанець та «Новини Городнянщини» Світлані Томаш.
Розпорядженням голови облдержадміністрації В.П. Куліча від 2 червня 2017 року за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток регіональної журналістики та з нагоди Дня журналіста оголошено подяки В.М. Апецько – оператору комп’ютерного набору редакції газети «Промінь»; Н.А. Бескараваєвій - головному бухгалтеру редакції газети «Промінь»; О.М. Кириченко – завідуючій відділом по зв’язках з громадськістю редакції газети «Промінь».
З нагоди Дня журналіста Почесною грамотою райдерж-адміністрації нагороджено завідуючу відділом по зв’язках із громадськістю редакції газети «Промінь» О.М. Кириченко, а Почесними грамотами міськради – головного бухгалтера редакції газети «Промінь» Н.А. Бескараваєву та завідуючу соціально-гуманітарним відділом редакції газети «Промінь» Л.В. Мартиненко.
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