Набрали чинності зміни до Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини

Сімейний кодекс доповнено вимогою про обов'язкову участь органів опіки та піклування при розгляді в суді справ щодо виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання. Раніше відсутність прямої вказівки дозволяла ухилятися від цього.
14 червня 2017 року набув чинності закон України «Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини» від 17 травня 2017 № 2038 – VIII.
Зокрема, змінами до статті 19 Сімейного кодексу передбачено обов’язкову участь органу опіки та піклування при розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням та управління батьками майном дитини.
Також за участю органів опіки та піклування розглядаються справи, щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, про позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування.
Сновське бюро правової допомоги
Литвиненко І.С., тел.21348
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