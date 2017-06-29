Сновчани, продавайте свої речі через інтернет зручно і легко!

У будь-якій родині, у будь-якій хаті завжди є, що купити, і завжди знайдеться, що продати. Що тільки люди не роблять, коли треба швидко щось продати, або, навпаки, знайти: і на парканах оголошення розклеюють, і через друзів-знайомих шукають.. Але час іде, все розвивається, і зараз все більше людей продають і купують через інтернет.
Минулого року в Чернігівській області сталася одна дуже важлива подія - відкрився єдиний великий інтернет-сайт оголошень OBYAVA.ua. Зараз цей сайт швидко розвивається, і все більше і більше мешканців області розміщуєть на ньому свої оголошення. У наш непростий час, коли питання економії сімейного бюджету стоїть особливо гостро, цей сайт допомогає вигідно продати або купити товари або, приміром, знайти роботу.
Головною причиною успіху цього сайту є те, що розмістити своє оголошення про продаж тут можна АБСОЛЮТНО БЕЗКОШТОВНО. Це може бути що завгодно: будинок, автомобіль, домашні тварини, сільськогосподарське обладнання, частина врожаю на продаж і так далі. Хтось через оголошення шукає роботу, а хтось і свою половинку по життю. I знаходять, дуже часто знаходять!
Взагалі, більш за все популярні розділи сайту по продажу нерухомості, пошуку роботи і як раз рубрика «знайомства». Люди пишуть щирі відгуки і хвалять цей сайт: хтось вигідно продав чи купив будинок, хтось знайшов нормальну роботу, а хтось знайшов і зійшовся з парою.
Ще одна перевага порталу оголошень OBYAVA.ua – це простота використання. Щоб розмістити своє оголошення, потрібно пройти дуже просту і швидку реєстрацію, потім набрати текст свого оголошенн і натиснути кнопку «розмістити». Краще, якщо свій товар ви попередньо сфотографуєте хоча б на мобільний телефон. Бо оголошення з фотографіями товару викликають більший інтерес. Це дуже зручно, дуже просто, а головне це абсолютно безкоштовно. Відправили, сидячи вдома, своє оголошення і займаєтеся своїми справами. А тим часом його вже шукають та читають тисячі людей, і когось воно точно зацікавить.
На цьому сайті можна і підшукати собі щось потрібне за невелику ціну. Товарів тут тьма-тьмуща і, як правило, коштують вони тут дешевше, бо ж продають їх такі самі прості люди, як і ви. Отже, шукайте те, що вам потрібно, розміщуйте і надсилайте свої оголошення та заробляйте гроші. В наші непрості часи вони точно нікому не зайві!
Тетяна, бухгалтер, Ніжин
Довго не могли продати батьківську хату. Вже три роки, як пуста стояла, то й вигляд був не зовсім товарний. Та й часу займатися цим не було, працюємо разом з чоловіком багато, діти в інституті. Але виявилося, що на всякий товар є свій покупець. Розмістили оголошення на об’яві і через три тижні вже продали хату молодій родині. Так, недорого, але нам і користь, і клопоту майже ніякого.
Василь, водій, Ріпки
З роботою важко, самі знаєте. Після скорочення останні півроку без успіху шукав нову роботу. Маю нормальний водійський стаж та і з технікою на ти. Порадили знайомі цей сайт. Сам розмістив там декілька оголошень, а потім у розділі про роботу знайшов оголошення фірми, де шукали водія з досвідом. Написав їм, потім з’їздив, побалакав, і ось вже три місяці, як працюю.
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