Про навчальні збори резервістів

Протягом 2016-2017 рр. резервісти оперативного резерву першої черги, які перебувають на військовому обліку у Сновському райвійськкоматі, майже щомісяця залучаються на навчальні збори, які проходять на полігонах різних військових частин. 25 травня відбулась зустріч наших резервістів – Сергія Комісаренка, Віталія Захарченка, Павла Звігунова, Петра Желдака, Антона Збіренка, Георгія Кузнецова, які повернулись із навчальних зборів, що проходили у смт Гончарівське Чернігівської області з 26 квітня по 25 травня. Втомлені, але з усмішками на обличчі, вони ділилися своїми враженнями:
- Вцілому спогади від зборів позитивні, - розповів резервіст Г.Кузнецов. -Автобусами зі збірного пункту Чернігівського облвійськкомату нас доставили до смт Гончарівське, де відразу поставили на котлове забезпечення, видали форму, спальні мішки. Годували доволі непогано. Проживали цілий місяць у наметі, який був оснащений ліжками. Дозволявся вихід за межі наметового містечка. Були дисципліна і порядок, за цим суворо слідкувала військова служба правопорядку. Протягом місяця тричі був у наряді. На заняттях вивчали тактичну та спеціальну підготовку. Було три виїзди на полігон, де відпрацьовували практичні заняття за участю танків, військових літаків та гвинтокрилів. Протягом першого тижня нас розважали концертами колективи народної творчості. 26 травня, в останній день зборів, нам на банківську картку зарахували кошти за весь період перебування на зборах (від 3500 до 3700 грн., в залежності від звання та посади).
Пізно ввечері 25 травня повернулися з навчальних зборів, які протягом місяця тривали на полігонах у Львівській та Рівненській областях, ще двоє наших резервістів – Сергій Сушко та Олександр Лащенко.
Загалом протягом 2017 р. взяли участь у навчальних зборах 20 наших резервістів. Усім їм були гарантовані: грошова виплата за період підготовки від 2580 до 3650 грн. ( за місяць) в залежності від військового звання; виплата середньомісячної заробітної плати за основним місцем роботи; збереження робочого місця; один прожитковий мінімум на місяць, якщо на день призову не працює; державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.
Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві ЗСУ у військовій частині за їх вибором.
І.БАТЮК, військовий комісар
райвійськкомату
- Вцілому спогади від зборів позитивні, - розповів резервіст Г.Кузнецов. -Автобусами зі збірного пункту Чернігівського облвійськкомату нас доставили до смт Гончарівське, де відразу поставили на котлове забезпечення, видали форму, спальні мішки. Годували доволі непогано. Проживали цілий місяць у наметі, який був оснащений ліжками. Дозволявся вихід за межі наметового містечка. Були дисципліна і порядок, за цим суворо слідкувала військова служба правопорядку. Протягом місяця тричі був у наряді. На заняттях вивчали тактичну та спеціальну підготовку. Було три виїзди на полігон, де відпрацьовували практичні заняття за участю танків, військових літаків та гвинтокрилів. Протягом першого тижня нас розважали концертами колективи народної творчості. 26 травня, в останній день зборів, нам на банківську картку зарахували кошти за весь період перебування на зборах (від 3500 до 3700 грн., в залежності від звання та посади).
Пізно ввечері 25 травня повернулися з навчальних зборів, які протягом місяця тривали на полігонах у Львівській та Рівненській областях, ще двоє наших резервістів – Сергій Сушко та Олександр Лащенко.
Загалом протягом 2017 р. взяли участь у навчальних зборах 20 наших резервістів. Усім їм були гарантовані: грошова виплата за період підготовки від 2580 до 3650 грн. ( за місяць) в залежності від військового звання; виплата середньомісячної заробітної плати за основним місцем роботи; збереження робочого місця; один прожитковий мінімум на місяць, якщо на день призову не працює; державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення.
Під час зборів резервісти можуть в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві ЗСУ у військовій частині за їх вибором.
І.БАТЮК, військовий комісар
райвійськкомату
Комментариев нет:
Отправить комментарий