Ким я хочу бути?

Для випускників шкіл та училищ нині гаряча пора - триває зовнішнє незалежне оцінювання. Від його результатів залежить, до якого навчального закладу потім зможе вступити юнак чи дівчина. А вибір майбутньої професії – це важливий крок у житті. Прикро, що доволі часто молодь орієнтується не на запит ринку праці, а на популярність спеціальності, або ж, як би це банально не звучало, на бюджетні місця у вишах.
Сновський районний центр зайнятості постійно проводить роботу з профорієнтації як з безробітними, так і з абітурієнтами. Для цього треба пройти тести, які допомагають визначитися з вибором професії. Тут же можна переглянути й сучасний «Атлас професій для України», до якого внесені актуальні нині спеціальності, на які збережеться попит, які зникають і навпаки, які тільки з’являться в майбутньому.
На сьогодні ринок праці перенасичений економістами і юристами. У той же час не вистачає спеціалістів інженерно-технічних напрямків, високотехнологічних галузей економіки та кваліфікованих працівників, які працюють з інструментами.
– А ще є дуже цікавий і корисний сайт «Моя кар’єра», http://mycareer.org.ua, – рекомендує фахівець ЦЗ Тетяна Кримська. – Зареєструватися і пройти комплексне тестування он-лайн можна навіть вдома. Програма допоможе виявити власні нахили і здібності до різних видів діяльності. Але хочу зауважити: налаштуйтеся одразу, що для проходження тесту вам необхідно як мінімум 2 години часу! Уважно читайте і виконуйте всі завдання максимально чесно й усвідомлено (бажано без перерви). Тільки тоді ви отримаєте індивідуальний повноцінний результат.
Та покладатися на тест повністю не варто, сприймайте його як рекомендацію, він допомагає краще зрозуміти себе.
І якщо цьогорічні випускники, можливо, вже зорієнтувалися у виборі спеціальності, то саме час 8-класникам та 10-класникам на літніх канікулах скористатися цими програмами, щоб у майбутньому було легше обирати напрямок навчання.
– Адже все одно підлітки багато часу сидять в Інтернеті, - каже Тетяна Михайлівна, - то чому б не провести цей час з користю для себе? І цікаво через рік повторно пройти це ж дослідження, порівняти результати: чи не змінилися пріоритети.
Коли ж тест вам видав перелік спеціальностей, то, щоб краще ознайомитися з ними, в центрі зайнятості є підбірка анімаційних відеороликів про професії, або ж можна проконсультуватися у фахівця ЦЗ.
Дорогі старшокласники, думайте, аналізуйте, зважуйте свої бажання і можливості. Хоч у дорослому житті доведеться ще не раз перекваліфіковуватися, вчитися новому. Але пам’ятайте - щасливе й успішне особисте життя багато в чому залежить від роботи, якою займається людина.
Лариса МАРТИНЕНКО
Сновський районний центр зайнятості постійно проводить роботу з профорієнтації як з безробітними, так і з абітурієнтами. Для цього треба пройти тести, які допомагають визначитися з вибором професії. Тут же можна переглянути й сучасний «Атлас професій для України», до якого внесені актуальні нині спеціальності, на які збережеться попит, які зникають і навпаки, які тільки з’являться в майбутньому.
На сьогодні ринок праці перенасичений економістами і юристами. У той же час не вистачає спеціалістів інженерно-технічних напрямків, високотехнологічних галузей економіки та кваліфікованих працівників, які працюють з інструментами.
– А ще є дуже цікавий і корисний сайт «Моя кар’єра», http://mycareer.org.ua, – рекомендує фахівець ЦЗ Тетяна Кримська. – Зареєструватися і пройти комплексне тестування он-лайн можна навіть вдома. Програма допоможе виявити власні нахили і здібності до різних видів діяльності. Але хочу зауважити: налаштуйтеся одразу, що для проходження тесту вам необхідно як мінімум 2 години часу! Уважно читайте і виконуйте всі завдання максимально чесно й усвідомлено (бажано без перерви). Тільки тоді ви отримаєте індивідуальний повноцінний результат.
Та покладатися на тест повністю не варто, сприймайте його як рекомендацію, він допомагає краще зрозуміти себе.
І якщо цьогорічні випускники, можливо, вже зорієнтувалися у виборі спеціальності, то саме час 8-класникам та 10-класникам на літніх канікулах скористатися цими програмами, щоб у майбутньому було легше обирати напрямок навчання.
– Адже все одно підлітки багато часу сидять в Інтернеті, - каже Тетяна Михайлівна, - то чому б не провести цей час з користю для себе? І цікаво через рік повторно пройти це ж дослідження, порівняти результати: чи не змінилися пріоритети.
Коли ж тест вам видав перелік спеціальностей, то, щоб краще ознайомитися з ними, в центрі зайнятості є підбірка анімаційних відеороликів про професії, або ж можна проконсультуватися у фахівця ЦЗ.
Дорогі старшокласники, думайте, аналізуйте, зважуйте свої бажання і можливості. Хоч у дорослому житті доведеться ще не раз перекваліфіковуватися, вчитися новому. Але пам’ятайте - щасливе й успішне особисте життя багато в чому залежить від роботи, якою займається людина.
Лариса МАРТИНЕНКО
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