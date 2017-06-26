Шашкове «золото» і волейбольна «бронза» - саме це стало фундаментом успіху представників Сновщини на обласній спартакіаді державних службовців та працівників місцевого самоврядування

Так вже повелося, що за всю багаторічну історію проведення спартакіади держслужбовців Чернігівщини команда нашого району не здобувала призових місць. У десятку кращих (з 25 учасників) потрапляли, в п’ятірку – теж. А ось відчути радість від отримання умовних «бронзи», «срібла» або «золота» - якось не щастило. Але цьогорічні змагання нарешті поклали край такій не надто оптимістичній традиції. Збірна Сновщини багато для кого абсолютно несподівано піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани.
Емоційними і непередбачуваними виявилися події на волейбольному майданчику. В стартовому матчі проти суперників з Талалаївського району наші спортсмени перемогли.
Емоційними і непередбачуваними виявилися події на волейбольному майданчику. В стартовому матчі проти суперників з Талалаївського району наші спортсмени перемогли.
У наступному турі упевнено здолали опір волейболістів з Новгород-Сіверського району. А ось півфінал виявився складнішим. Конкуренти – представники Бобровицького району – виявилися впертими і досвідченими. І хоча гра виглядала рівною, перемогу здобули не снов’яни... Хоча потім вони знайшли в собі сили й продемонстрували твердий характер, обігравши у матчі за ІІІ місце дуже сильний волейбольний колектив з Прилуцького району.
Коли організатори спартакіади під час завершального шикування почали оголошувати призерів у різних видах спорту – команда Сновщини вже знала результати. Але загальнопідсумкове місце залишалося для всіх таємницею. (Висловлювалися припущення: може, сьоме або п’яте). І тому удвічі приємніше було почути несподівані слова диктора про те, що володарем ІІІ місця стали держслужбовці та працівники самоврядування Сновського району. Більше того, з’ясувалося, що від другого місця, яке посіли спортсмени з Куликівського району, вони відстали менш як на одне (!) очко. Тобто, якщо б зі Сновська на змагання з чоловічих шахів виїхав, як і передбачалося, будь-який представник, то в такому разі збірна Сновщини могла б отримати «срібло». До речі, наші сусіди з Городнянщини посіли 6 місце, з Менщини – 15, з Корюківщини – 19.
Спартакіада знову продемонструвала: поміж держслужбовців та працівників самоврядування достатньо тих, хто не просто захоплюється спортом, а й здатний продемонструвати високі результати і волю до перемоги.
Олег МІРОШНИЧЕНКО, фото автора
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