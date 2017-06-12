Є така робота – захищати Батьківщину

Професійно підготовлений солдат-контрактник - це важлива ланка обороноздатності країни, що піклується про забезпечення цілісності і недоторканості нашої держави.
Військова служба за контрактом – це можливість розвиватись та зростати, захищаючи рідну землю. Вона є основним джерелом, яке забезпечує достатній рівень укомплектованості військових частин та їх готовність до захисту суверенітету та недоторканості України. Збройні Сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, вищу за середню по країні.
Президентом та урядом України, керівництвом ЗСУ протягом останнього року вживаються заходи, спрямовані на підвищення мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом, а саме: введено короткостроковий контракт терміном на 6 місяців, для осіб, звільнених з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, а також для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, які відслужили не менше 11 місяців; запроваджено присвоєння первинного офіцерського звання «молодший лейтенант» військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу з вищою освітою за освітнім рівнем не нижче «бакалавр; запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий шлях та не мають вищої освіти; підвищено розмір грошового забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом (заробітна плата військовослужбовця за контрактом за першим роком військової служби на посадах солдатського складу складає близько 7000 грн, командира відділення – 8200, командира взводу – 9400 грн, командира роти – 10500 грн). Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації ця сума збільшується. Крім того, додатково виплачується грошова винагорода за виконання завдань в антитерористичній операції безпосередньо на першій лінії зіткнення – 7,5 тис. грн, на другій – 3,5 тис. грн; можливість проходити службу в конкретній частині; передбачена виплата компенсації за підйомом житла військовослужбовцям військової служби за контрактом.
Приймаються на службу за контрактом громадяни, які: пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, віком від 18 років до 60 років; відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів, наявність базової середньої освіти; придатність за станом здоров’я: усі кандидати на військову службу за контрактом направляються військовими комісаріатами на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я.
Військова служба за контрактом – це можливість розвиватись та зростати, захищаючи рідну землю. Якщо ви бажаєте зробити військову кар’єру, проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України - найоптимальніший варіант здійснення вашої мрії.
Усі, хто бажає проходити службу за контрактом, звертайтесь за довідками до Сновськогой районного військового комісаріату за адресою: м. Сновськ, вул. Миру,17. Тел. 2-18-44.
І.БАТЮК,
військовий комісар райвійськкомату
Військова служба за контрактом – це можливість розвиватись та зростати, захищаючи рідну землю. Вона є основним джерелом, яке забезпечує достатній рівень укомплектованості військових частин та їх готовність до захисту суверенітету та недоторканості України. Збройні Сили України гарантують своїм військовослужбовцям гідну зарплату, вищу за середню по країні.
Президентом та урядом України, керівництвом ЗСУ протягом останнього року вживаються заходи, спрямовані на підвищення мотивації громадян для вступу на військову службу за контрактом, а саме: введено короткостроковий контракт терміном на 6 місяців, для осіб, звільнених з військової служби з березня 2014 року (з початку особливого періоду) по теперішній час, а також для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, які відслужили не менше 11 місяців; запроваджено присвоєння первинного офіцерського звання «молодший лейтенант» військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу з вищою освітою за освітнім рівнем не нижче «бакалавр; запроваджено порядок призначення на офіцерські посади осіб сержантського і старшинського складу, які мають бойовий шлях та не мають вищої освіти; підвищено розмір грошового забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом (заробітна плата військовослужбовця за контрактом за першим роком військової служби на посадах солдатського складу складає близько 7000 грн, командира відділення – 8200, командира взводу – 9400 грн, командира роти – 10500 грн). Залежно від посади, звання, терміну проходження служби, кваліфікації ця сума збільшується. Крім того, додатково виплачується грошова винагорода за виконання завдань в антитерористичній операції безпосередньо на першій лінії зіткнення – 7,5 тис. грн, на другій – 3,5 тис. грн; можливість проходити службу в конкретній частині; передбачена виплата компенсації за підйомом житла військовослужбовцям військової служби за контрактом.
Приймаються на службу за контрактом громадяни, які: пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, віком від 18 років до 60 років; відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів, наявність базової середньої освіти; придатність за станом здоров’я: усі кандидати на військову службу за контрактом направляються військовими комісаріатами на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я.
Військова служба за контрактом – це можливість розвиватись та зростати, захищаючи рідну землю. Якщо ви бажаєте зробити військову кар’єру, проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України - найоптимальніший варіант здійснення вашої мрії.
Усі, хто бажає проходити службу за контрактом, звертайтесь за довідками до Сновськогой районного військового комісаріату за адресою: м. Сновськ, вул. Миру,17. Тел. 2-18-44.
І.БАТЮК,
військовий комісар райвійськкомату
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