Відродження місцевої громади

Будівництво доріг, ремонт закладів освіти і культури, відновлення вуличного освітлення – ось куди будуть спрямовані 17 мільйонів гривень, що були виділені Сновщині завдяки наполегливій роботі депутата Верховної Ради Василя Амельченка.
Наш земляк, депутат Верховної Ради Василь Амельченко, який належить до фракції Радикальної партії Олега Ляшка, вже понад два роки активно представляє інтереси мешканців Сновського району в парламенті. Один з найважливіших напрямків його діяльності - забезпечити надходження до нашого краю коштів на соціально-економічний розвиток. У даному випадку завданням депутата є переконати інших народних обранців та уряд у необхідності виділення з державного бюджету додаткових грошей саме для Сновщини. (Зрештою, не всі ж фінанси мають
спрямовуватися на потреби столиці або деяких інших регіонів. Щось таки треба передбачити і невеличким громадам – таким, як Сновська).
Депутат-радикал Василь Амельченко вже має значний досвід парламентської роботи над формуванням держбюджету. Саме завдяки його професійній і принциповій позиції Сновський район у попередні роки неодноразово отримував додаткове фінансування – на будівництво та ремонт об’єктів соціально-освітянської сфери і виплату заборгованої зарплатні працівникам бюджетних установ. Василю Амельченку вдалося налагодити системний підхід у проектуванні програми підтримки рідної йому Сновщини. У 2017 році він знайшов необхідні аргументи на користь того, що наш район потребує більшої фінансової підтримки з центрального бюджету. І Кабінет Міністрів погодився з його пропозиціями.
Як розповів «Променю» помічник-консультант Василя Амельченка – Павло Мірошниченко, на Сновщині буде реалізовуватися 16 проектів. Проектно-кошторисна документація для цього вже є. Загальна сума коштів, передбачених планом, сягає майже 17 мільйонів гривень. Передовсім у Сновську асфальтуватимуться окремі ділянки вулиць Короленка, Лермонтова, Пушкіна, 30 років Перемоги і центральна площа. У міській школі №1 продовжиться встановлення металопластикових вікон і розпочнеться утеплення стін, у Сновському навчально-виховному комплексі «школа-сад» теж почнуть вставляти нові вікна та двері, у спортшколі займуться утепленням стін, у Сновському центрі дитячої та юнацької творчості проведуть капітальний ремонт даху і фасаду. Окрема увагу буде приділена великому лікувальному корпусу райлікарні, де з’являться сучасні вікна та двері. Аналогічні роботи з модернізації приміщення чекають і на районну бібліотеку для дорослих. Також планується завершити будівництво трибун на місцевому стадіоні. Просуватиметься реалізація проектів у сільській місцевості. В Смячі частковообладнають систему вуличного освітлення, в Тур’ї – теж.
На думку Павла Мірошниченка, залучення до району депутатом Василем Амельченком 17 мільйонів є великим успіхом нашої громади. Ні для кого не секрет, що місцевий бюджет не може похвалитися великими власними доходами. Тож кошти з центрального бюджету дають шанс суттєво змінити ситуацію і розв’язати ряд давніх проблем нашого краю. Депутат Василь Амельченко конкретними справами довів, що вміє ефективно захищати у Києві інтереси мешканців Сновщини.
До речі, треба згадати і про депутата Верховної Ради Анатолія Євлахова. За його клопотанням до Сновського району цьогоріч буде спрямовано більше 800 тисяч гривень. Гроші витрачатимуться на встановлення дитячих гральних майданчиків та відновлення вуличного освітлення в кількох селах.
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