Черговий тур міжрайонного чемпіонату з футболу приніс такі результати. Сновський «Енергетик» провів виїзну зустріч з командою села
Мощонка (Городнянщина) і поступився з рахунком 1:6. Натомість друга команда з нашого міста – «Тайм» - записала до свого активу перемогу (7:0) удома. Щоправда, цей успіх став технічним, бо суперники господарів поля з Макішиного (теж Городнянщина) не приїхали на матч. А ось футболісти з Петрівки в домашній грі проти представників Куликівки пропустили в свої ворота чотири м’ячі, не забивши у відповідь жодного гола.
Мощонка (Городнянщина) і поступився з рахунком 1:6. Натомість друга команда з нашого міста – «Тайм» - записала до свого активу перемогу (7:0) удома. Щоправда, цей успіх став технічним, бо суперники господарів поля з Макішиного (теж Городнянщина) не приїхали на матч. А ось футболісти з Петрівки в домашній грі проти представників Куликівки пропустили в свої ворота чотири м’ячі, не забивши у відповідь жодного гола.
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