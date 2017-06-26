понедельник, 26 июня 2017 г.

Футбол

Черговий тур міжрайонного чемпіонату з футболу приніс такі результати. Сновський «Енергетик»  провів виїзну зустріч з командою села
Мощонка (Городнянщина) і поступився з рахунком 1:6. Натомість  друга команда з нашого міста – «Тайм» - записала до свого активу перемогу (7:0) удома.  Щоправда, цей успіх став технічним, бо суперники господарів поля з Макішиного (теж Городнянщина)  не приїхали на матч. А ось футболісти з Петрівки в домашній грі проти  представників Куликівки пропустили в свої ворота чотири м’ячі, не забивши у відповідь жодного гола.
Автор: на
Ярлыки:

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