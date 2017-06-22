Коли гарні люди поруч

Легко жити й творити, коли поряд із тобою є люди, що завжди готові підставити плече й надати допомогу.
Справжнім другом для гімназії став депутат обласної ради Олег Хасенко. Співпраця з ним розпочалась ще 2014 року, коли старшокласники вирішили допомагати воїнам АТО. Тоді Олег Миколайович надав нам основу під маскувальну сітку, познайомив з бійцями батальйону спецпризначення «Чернігів», доправляв на фронт дитячі малюнки, солодощі, речі тощо.
Не залишився він осторонь, коли в нашому закладі сталася пожежа, підтримавши нас і словом, і ділом. Він навідався до гімназії, запропонувавши допомогу в поповненні навчальної бази. За надані Олегом Миколайовичем кошти було придбано технічне обладнання для проведення інтелектуальної гри «брейн-ринг» та комплект наочних посібників для вивчення іноземних мов. Адже гімназія спеціалізується саме на поглибленому вивченні англійської та німецької, як другої іноземної мови. Учні працюють не лише за підручниками вітчизняних авторів, а й удосконалюють свої знання за британськими виданнями. Цього місяця надійшов другий комплект літератури, що складається із словників з англійської та німецької мови та підручників з граматики британського видавництва «Express Publishing».
Незважаючи на час комп’ютерних технологій, книга залишається невід’ємною частиною навчального процесу, допомагаючи гімназистам набувати гарні знання та удосконалювати комунікативні навички. І це дає відчутні результати. Цього навчального року учень 9 класу Олег Грязнов здобув на обласній олімпіаді з англійської мови диплом II ступеня (учитель О.І. Буштрук), а учениця 10 класу Анастасія Драга - диплом III ступеня (учитель Л.М. Амельченко). Крім того, гімназисти є постійними учасниками й неодноразовими переможцями різноманітних міжнародних інтернет-проектів та відеоконференцій за участю молоді США та Ізраїлю. Старшокласники, які посіли II місце в україно-британському проекті «Connecting Classrooms», були запрошені на відвідини до резиденції британського посла в Україні, а учні 8-А класу за участь у міжнародному проекті «Сім’я очима дітей» стали володарями національного та європейського сертифікатів якості.
Впевнені, що використання придбаних посібників сприятиме новим успіхам і досягненням наших учнів.
О.БУШТРУК, учитель англійської мови гімназії
Справжнім другом для гімназії став депутат обласної ради Олег Хасенко. Співпраця з ним розпочалась ще 2014 року, коли старшокласники вирішили допомагати воїнам АТО. Тоді Олег Миколайович надав нам основу під маскувальну сітку, познайомив з бійцями батальйону спецпризначення «Чернігів», доправляв на фронт дитячі малюнки, солодощі, речі тощо.
Не залишився він осторонь, коли в нашому закладі сталася пожежа, підтримавши нас і словом, і ділом. Він навідався до гімназії, запропонувавши допомогу в поповненні навчальної бази. За надані Олегом Миколайовичем кошти було придбано технічне обладнання для проведення інтелектуальної гри «брейн-ринг» та комплект наочних посібників для вивчення іноземних мов. Адже гімназія спеціалізується саме на поглибленому вивченні англійської та німецької, як другої іноземної мови. Учні працюють не лише за підручниками вітчизняних авторів, а й удосконалюють свої знання за британськими виданнями. Цього місяця надійшов другий комплект літератури, що складається із словників з англійської та німецької мови та підручників з граматики британського видавництва «Express Publishing».
Незважаючи на час комп’ютерних технологій, книга залишається невід’ємною частиною навчального процесу, допомагаючи гімназистам набувати гарні знання та удосконалювати комунікативні навички. І це дає відчутні результати. Цього навчального року учень 9 класу Олег Грязнов здобув на обласній олімпіаді з англійської мови диплом II ступеня (учитель О.І. Буштрук), а учениця 10 класу Анастасія Драга - диплом III ступеня (учитель Л.М. Амельченко). Крім того, гімназисти є постійними учасниками й неодноразовими переможцями різноманітних міжнародних інтернет-проектів та відеоконференцій за участю молоді США та Ізраїлю. Старшокласники, які посіли II місце в україно-британському проекті «Connecting Classrooms», були запрошені на відвідини до резиденції британського посла в Україні, а учні 8-А класу за участь у міжнародному проекті «Сім’я очима дітей» стали володарями національного та європейського сертифікатів якості.
Впевнені, що використання придбаних посібників сприятиме новим успіхам і досягненням наших учнів.
О.БУШТРУК, учитель англійської мови гімназії
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