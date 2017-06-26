Привітали медичних працівників Сновщини

Минулої п’ятниці в Сновському будинку культури відбулися урочисті збори з нагоди Дня медичних працівників.
Святкування розпочалося із привітальної промови головного лікаря центральної районної лікарні Миколи Куценка. До теплих слів на адресу працівників сфери охорони здоров’я населення долучилися голова райради Ніна Кухаренко, секретар міськради Наталія Самойлова. Серед іншого вони зазначили, що керівництво району одним із головних завдань вважає підтримку медичної галузі, підвищення статусу медичних працівників та побажали присутнім шани та вдячності від пацієнтів, міцного здоров’я і реалізації усіх задумів.
Щирі вітання пролунали від в.о. головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги Олени Шарпан та заступника головного лікаря ЦРЛ Ірини Якубовської. В цей день з нагоди професійного свята за досягнуті успіхи в організації та наданні медичної допомоги населенню, високий професіоналізм, особистий внесок у поліпшення медичного обслуговування, добросовісне ставлення до виконання своїх обов’язків кращі працівники медичної галузі Сновщини отримали нагороди.
Почесні грамоти райдержадміністрації вручили водію райлікарні М.К. Гордійку, головному бухгалтеру райлікарні О.А. Артюшенко, лікарю-педіатру райцентру первинної медико-санітарної допомоги К.М. Цуприк. Почесними грамотами райради відзначено завідуючу неврологічним відділенням ЦРЛ М.О. Обертюк, молодшу медсестру приймального відділення ЦРЛ Т.В. Желєзну. А міськрада заохотила грамотами лікаря-дерматовенеролога ЦРЛ Л.П. Онищенко (на знімку), медсестру терапевтичного відділенння ЦРЛ Т.М. Симонок, лікаря загальної практики сімейної медицини райцентру ПМСД А.І. Базіль, статиста медичного інформаційно-аналітичного відділу райцентру ПМСД С.І. Пильник, завідуючу фельдшерсько-акушерським пунктом села Кучинівка Н.М. Булденко.
Продовженням урочистостей стала концертна програма, підготовлена творчими колективами та аматорами Сновського будинку культури.
Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю рда* * *
З нагоди професійного свята – Дня медичних працівників - у неділю в сільському будинку культури с. Хотуничі організували святковий вогник. Запросили на захід фельдшерів Хотунич та Камки - Ольгу Іванчик та Сергія Вовчка, молодших медсестер – Олену Сердюк та Галину Видру, а також ветеранів медичної галузі цих сіл. Привітав їх зі святом виконуючий обов’язки старости Микола Бондар. А директор СБК Лариса Безручко разом з художнім керівником Світланою Вовчок та бібліотекарем Надією Авраменко підготували концертно-розважальну програму та солодкий стіл. Свято у вузькому колі пройшло в теплій і душевній атмосфері.
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