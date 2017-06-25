Прийти до школи знову – через 25 років

Вже чверть століття минуло, відколи міська школа №1 провела перший випуск одинадцятикласників з моменту здобуття Україною державності.
Фактично життєвий шлях тодішніх сімнадцятирічних хлопців та дівчат йшов паралельно з розвитком нашої країни. Дорога ця не була простою. Як у людей, так і у держави траплялося різне. Хтось може згадати про очевидні успіхи, а хтось – про прикрі невдачі. Воно й зрозуміло: доля приносить всяке – і не лише хороше. Проте будь-яка людина, озираючись у минуле, прагне зберегти у спогадах про пройдене і пережите моменти радості, щастя і душевного тепла.
А найкраще такі спогади оживають у колі тих, хто знайомий із дитинства, з ким в одному класі було проведено десять незабутніх шкільних років.
Двадцятип’ятиріччя – це певний життєвий рубіж. І разом з цим – чудова нагода для зустрічі. Адже доля розкидала випускників 1992 року по різних куточках світу – не лише в Україні, а й по Білорусії, Англії, Росії.
І кожному, хто цінує шкільний період біографії та друзів юності, буде цікаво дізнатися – що кличе людей до рідного краю, до знайомих з дитинства земляків.
Випускники 1992 року планують прийти до школи №1 у суботу 8 липня о 16-ій годині. Знайомий усім двір навчального закладу, каштанова алея і легка душевна атмосфера – ось що там на них чекає. А потім буде зустріч, спілкування, спогади. І час ніби поверне всіх назад, у пору юної безтурботності та мрій про далекий обрій...
Фактично життєвий шлях тодішніх сімнадцятирічних хлопців та дівчат йшов паралельно з розвитком нашої країни. Дорога ця не була простою. Як у людей, так і у держави траплялося різне. Хтось може згадати про очевидні успіхи, а хтось – про прикрі невдачі. Воно й зрозуміло: доля приносить всяке – і не лише хороше. Проте будь-яка людина, озираючись у минуле, прагне зберегти у спогадах про пройдене і пережите моменти радості, щастя і душевного тепла.
А найкраще такі спогади оживають у колі тих, хто знайомий із дитинства, з ким в одному класі було проведено десять незабутніх шкільних років.
Двадцятип’ятиріччя – це певний життєвий рубіж. І разом з цим – чудова нагода для зустрічі. Адже доля розкидала випускників 1992 року по різних куточках світу – не лише в Україні, а й по Білорусії, Англії, Росії.
І кожному, хто цінує шкільний період біографії та друзів юності, буде цікаво дізнатися – що кличе людей до рідного краю, до знайомих з дитинства земляків.
Випускники 1992 року планують прийти до школи №1 у суботу 8 липня о 16-ій годині. Знайомий усім двір навчального закладу, каштанова алея і легка душевна атмосфера – ось що там на них чекає. А потім буде зустріч, спілкування, спогади. І час ніби поверне всіх назад, у пору юної безтурботності та мрій про далекий обрій...
Комментариев нет:
Отправить комментарий