Чому знімають лічильники газу?

- На якій підставі по вул. Чернігівській у Сновську почали знімати лічильники газу, а нас про це не повідомили? - з таким запитання до редакції звернулася мешканка райцентру А.В.Коморна, яка проживає у багатоквартирному будинку.
Демонтують лічильники для проходження їхньої повірки (тобто встановлення їхньої придатності). Роблять це періодично (через 5 або 8 років), залежно від типу приладу та його виробника (про це зазначено в паспорті самого лічильника). Діють працівники газової компанії на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабміну від 08.07.2015 р., Кодексу газорозподільних систем та постанови НКРЕКП від 30.09.2015 р.
Здійснюється ця процедура для побутових споживачів за рахунок оператора газорозподільної мережі, незалежно від того, хто є власником лічильника. Але обов’язково оператор має завчасно вивісити відповідне оголошення для споживачів, якщо повірка лічильників буде здійснюватися одразу для всіх мешканців у багатоквартирному будинку (чи його під'їзді), чого у Сновську по вул. Чернігівській, зі слів Антоніни Василівни, не зробили.
Мешканці квартир і будинків повинні забезпечити доступ представникам газової компанії до лічильника тільки після пред'явлення ними службових посвідчень.
На період зняття лічильника газу оператор ГРМ встановлює лічильники з обмінного фонду. У разі, якщо неможливо встановити інший обліковий прилад, розрахунки зі споживачем на період повірки здійснюються залежно від середньодобового обсягу споживання ним природного газу.
Наразі місцевим оператором ГРМ передбачена і заміна лічильників газу на прилади з меншою пропускною спроможністю для тих побутових споживачів, у яких встановлено тільки газові плити. Це дозволить економити при оплаті, бо планується, що розмір щомісячного платежу за газ залежатиме не тільки від кількості спалених кубів, а й від типорозміру його лічильника, а саме - від максимальної пропускної спроможності, яка зазначена на корпусі приладу.
Споживачі природного газу для з’ясування всіх питань можуть звертатися до контакт-центру ТОВ «Чернігівгаз Збут» за тел. (0462) 61-63-04 або зайшовши на сайт компанії https://cngaszbut.104.ua .
Лариса МАРТИНЕНКО
Демонтують лічильники для проходження їхньої повірки (тобто встановлення їхньої придатності). Роблять це періодично (через 5 або 8 років), залежно від типу приладу та його виробника (про це зазначено в паспорті самого лічильника). Діють працівники газової компанії на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабміну від 08.07.2015 р., Кодексу газорозподільних систем та постанови НКРЕКП від 30.09.2015 р.
Здійснюється ця процедура для побутових споживачів за рахунок оператора газорозподільної мережі, незалежно від того, хто є власником лічильника. Але обов’язково оператор має завчасно вивісити відповідне оголошення для споживачів, якщо повірка лічильників буде здійснюватися одразу для всіх мешканців у багатоквартирному будинку (чи його під'їзді), чого у Сновську по вул. Чернігівській, зі слів Антоніни Василівни, не зробили.
Мешканці квартир і будинків повинні забезпечити доступ представникам газової компанії до лічильника тільки після пред'явлення ними службових посвідчень.
На період зняття лічильника газу оператор ГРМ встановлює лічильники з обмінного фонду. У разі, якщо неможливо встановити інший обліковий прилад, розрахунки зі споживачем на період повірки здійснюються залежно від середньодобового обсягу споживання ним природного газу.
Наразі місцевим оператором ГРМ передбачена і заміна лічильників газу на прилади з меншою пропускною спроможністю для тих побутових споживачів, у яких встановлено тільки газові плити. Це дозволить економити при оплаті, бо планується, що розмір щомісячного платежу за газ залежатиме не тільки від кількості спалених кубів, а й від типорозміру його лічильника, а саме - від максимальної пропускної спроможності, яка зазначена на корпусі приладу.
Споживачі природного газу для з’ясування всіх питань можуть звертатися до контакт-центру ТОВ «Чернігівгаз Збут» за тел. (0462) 61-63-04 або зайшовши на сайт компанії https://cngaszbut.104.ua .
Лариса МАРТИНЕНКО
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