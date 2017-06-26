До Дня державної служби України

Наталія Олегівна Смоляк працює на державній службі уже 22 роки. Починала з посади спеціаліста управління економіки райдержадміністрації. Згодом освоїла новий напрямок діяльності – внутрішню політику. А тепер очолює сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю РДА. Голова райдержадміністрації В.В.Радібеда дуже високої думки про професіоналізм, сумлінність і високі робочі якості Н.О. Смоляк. Саме завдяки таким працівникам державна служба удосконалює свої методи повсякденної діяльності, упевнено просуваючись вперед на шляху реформ.
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