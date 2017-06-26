Борги за електроенергію

До редакції звернулися мешканці Сновщини, які в побуті користуються електрокотлами для опалення своїх домівок і отримують субсидію. Всю зиму в багатьох була переплата, навіть по декілька тисяч гривень. Та коли споживачі отримали квитанції за травень - навпаки виявили великі борги! «Чому ж так? І куди поділися наші гроші?», - запитують абоненти РЕМу.
Ми вирішили розібратися з ситуацією: звідки ж з’являються борги? В цьому році державою передбачено повернення коштів за 150 кВт/год. невикористаної субсидії тим, хто витрачав електроенергію на опалення. Решта ж коштів за соціальною пільгою повертається державі. Як пояснив заступник директора з енергозбуту Щорського РЕМ Володимир Терещенко, субсидія надається абонентам, у яких встановлені електричні котли, тільки на опалювальний період. Якщо в минулому році він закінчився 30 квітня, то й субсидія надавалася по 30 квітня включно. А в 2017 році опалювальний період закінчився для Сновщини 9 квітня. Зроблено відповідний перерахунок і виходить, що багато мешканців району перевищили норму субсидії в квітні, не врахувавши зменшення опалювального періоду. Ось один з випадків виникнення боргів.
Розглянемо другий. Візьмемо умовно, що субсидію надали на 100 кВт/год. на місяць. Все, що понад норму, треба оплачувати 100% відповідно до встановлених тарифів. У документі про призначення субсидії вказано ще й обов’язковий платіж за електроенергію, на який мало хто звертає увагу і не платить його. Якщо ви використали лише 80 кВт/год., то за рахунок невикористаних 20 кВт/год. вам перекриється плановий платіж субсидією. Але в разі витрачання електричної енергії в повному об’ємі - 100 кВт/год., цей платіж доведеться заплатити. Розрахунок робиться на кожний місяць окремо. Відповідно, коли зробити перерахунок за весь опалювальний сезон, може «вилізти» борг за плановий платіж.
І третій випадок. Люди витрачали електроенергію влітку (в неопалювальний сезон) минулого року, за яку треба було платити. В квитанціях же зберігалася сума субсидії за опалювальний період, що закінчився. Вона давала «нулі» в графі «До сплати», тож ніхто нічого і не сплачував. А коли аж у вересні здійснили перерахунок субсидії, люди побачили борг за електроенергію, використану влітку. Проте коли їм нарахували чергову субсидію в жовтні, вона ніби перекрила борги за літо 2016 року. В квитанціях знову пішла переплата, аж доки споживачі не отримали нових - з перерахунком після закінчення опалювального сезону 2016-2017 рр. Держава забрала всі невикористані кошти, а «мінуси» за літо 2016 року з’явилися знову. Борг нікуди не подівся і його треба сплачувати.
До речі, якщо протягом 30 календарних днів не заплатити за електроенергію, абонента попереджають про відключення його від мережі. Якщо за наступні 30 днів не було здійснено проплату - електропостачання можуть відключити.
Лариса Мартиненко
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