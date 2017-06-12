Пісенне слово – радість для душі

Після завершення програми фестивалю-конкурсу в Сновську підбиття його підсумків та нагородження переможців традиційно відбулося в селі Займище, на березі річки Снов. Цьогоріч свято було багатолюдним, погода теж сприяла відпочинку.
На імпровізованому зеленому майданчику фестивалю було розгорнуто виставку образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставку з історії обласного фольклорного фестивалю-конкурсу ім. В.Полевика та історії села Займище. Для гостей свята відбулися показові спортивні змагання з волейболу та міні-футболу, малечу розважали артисти обласного театру ляльок імені О.Довженка, працювали дитячі ігрові майданчики й святкова торгівля.
Відкрив програму на займищанській сцені в цей день народний аматорський духовий оркестр Носівського будинку культури. А далі виступили наші сновські соловейки (які заслужено отримали гран-прі фестивалю) – народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» Сновського будинку культури (керівник – Оксана Бондаревська).
Зі святом Святої Трійці й фестивалем привітали присутніх почесні гості свята. Серед них перший заступник голови ОДА Леонід Сахневич, голова облради Ігор Вдовенко, міський голова Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда, директор департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА Олександр Левочко, керівник Сновського відділення Чернігівського земляцтва в місті Києві Лариса Моцар, а також донька Василя Полевика - Олена Сотникова. Наш земляк Василь Полевик вніс неоціненний вклад у спадщину всієї України – він зібрав, розшифрував і поклав на ноти чотири з половиною тисячі народних пісень Чернігівщини. А започаткований на його честь фестиваль стає продовженням цієї справи. Наприклад, рок-гуртом Наталії Вітушко вже зібрано та розшифровано понад п’ятдесят пісень, частина яких увійшла до фольклорно-автентичної збірки «Ой пайду я проти сонця», а решта увійде до другої збірки.
Високо оцінено роботу керівника зразкового вокального ансамблю «Світлячок» Сновського будинку культури Ольги Сенченко. На фестивалі їй вручили премію ім. В.Полевика - за значний особистий внесок у збереження фольклорної спадщини Чернігівщини. Її колектив першим серед дитячих радував своїм виступом глядачів у Займищі. Приємно, що в цьому році взяли участь у конкурсі уже 4 колективи у віковій категорії до 15 років. Це ще раз підтверджує - українська пісня і традиції об’єднують різні покоління.
Із присвоєнням почесного звання «Заслужений працівник культури України», відповідно до Указу Президента Петра Порошенка, вітали цього дня і одного з ініціаторів обласного фольклорного фестивалю-конкурсу імені В.Полевика, почесного громадянина села Займище Леоніда Смоляка.
Підсумки конкурсу підбило й оголосило переможців, вручивши їм дипломи фестивалю, професійне журі на чолі з головою - директором Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім. М.Заньковецької, кандидатом мистецтвознавства, кавалером ордену «За видатні досягнення в музичному мистецтві», заслуженим артистом України Володимиром Дорохіним. Від організаторів усім учасникам було вручено подарунки.
Виступи артистів глядачі вітали щирими оплесками, біля займищанської сцени танцювали і дорослі, і малеча, багато хто одягнувся у вишиванки. Свято вдалося й ще раз підтвердило, що українські народні традиції живуть, їх цінують і передають у спадок молодому поколінню. На завершення програми окрасою свята став музичний дарунок у виконанні Чернігівського академічного народного хору обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.
– Окремо хотілося б відзначити на цьому фестивалі колектив «Сузір’я» з Бахмача та фольклорний колектив «Віночок» Костобобрівського СБК Семенівського району. Своїми виступами вони помітно вирізнялися серед інших учасників і заслужено отримали перші місця в своїх вікових категоріях, - поділилася своїми враженнями начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради Наталія Добненко. - На майбутнє хотілося б розширити коло учасників і запрошувати не тільки представників Чернігівщини, а й інших областей. А також приємно було б бачити і народні колективи з Білорусі - з їхніми автентичними піснями, які зрозумілі і близькі нам, українцям.
Серед дитячих розваг на фестивалі в цьому році переважали батути і аквагрим.
Діти із задоволенням перетворювалися на чарівних фей, метеликів, звірят, з гордістю демонструючи кольорові візерунки на руках і обличчі. А дорослі в цей час змагалися в прицільній стрільбі дротиками по надувних кульках і мірялися силами на турніку. Від учасників вимагали навіть не підтягнутися, а просто провисіти на поперечені 2 хвилини, за що обіцяли винагороду в 200 грн. Та чимало парубків і поважних чоловіків, які взяли участь у конкурсі, не змогли цього зробити. Турнік був із секретом: поперечина в ньому прокручувалася і всі, хто намагався перехопити руку під час зазначеного часу, одразу падали донизу. Тож отримати обіцяну «премію» виявилося надзвичайно складно.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора,
Олександра КРУМКАЧА та Олега МІРОШНИЧЕНКА
Переможці фестивалю-конкурсу
ГРАН-ПРІ – народний аматорський жіночий вокальний ансамбль української народної пісні «Калина» Сновського МБК, керівник – Оксана Бондаревська.
В номінації «Дитячі колективи»: І місце – вокальний колектив «Вербиченька» Холминського СБК, керівник – Тетяна Головій.
В номінації «Дитячі обрядові колективи»: І місце – дитячий фольклорний гурт «Сузір’я» Бахмацького будинку дитячої та юнацької творчості, керівник – Оксана Андрійко.
В номінації «Дорослі обрядові колективи»: І місце – фольклорний ансамбль «Полісяночка» Кудлаївського СБК Новгород-Сіверського району, керівник Ганна Зівако.
В номінації «Автентичні колективи»: І місце – фольклорний етнографічний колектив «Джерело», с. Золотинка Іванівської ОТГ, керівник – Ольга Селюченко; І місце – фольклорний колектив «Віночок» Костобобрівського СБК Семенівського району, керівник – Марія Дворецька.
В номінації «Фольклорні колективи»: І місце – фольклорний колектив «Горлиця» Шестовицького СБК Чернігівського району, керівники – Ольга Коцур та Володимир Макеєв.
В номінації «Ансамблі народної пісні»: І місце – вокальний ансамбль народної пісні «Душі криниця» Лосинівського БК Лосинівської ОТГ, керівник – Василь Боровик; І місце – народний вокальний ансамбль народної пісні «Лілея» Корюківського МБК, керівник – Валентина Харченко; І місце – жіночий вокальний ансамбль «Барви Сіверщини» Новгород-Сіверського РБК, керівник – Марина Олексієнко.
В номінації «Ансамблі народних музик»: І місце – ансамбль народних інструментів «Карапет» Холминського СБК, керівник – Олександр Клименко.
В номінації «Хорові колективи»: І місце – народний аматорський хор Вихвостівського СБК Городнянського району, керівник – Віра Зеленова.
На імпровізованому зеленому майданчику фестивалю було розгорнуто виставку образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставку з історії обласного фольклорного фестивалю-конкурсу ім. В.Полевика та історії села Займище. Для гостей свята відбулися показові спортивні змагання з волейболу та міні-футболу, малечу розважали артисти обласного театру ляльок імені О.Довженка, працювали дитячі ігрові майданчики й святкова торгівля.
Відкрив програму на займищанській сцені в цей день народний аматорський духовий оркестр Носівського будинку культури. А далі виступили наші сновські соловейки (які заслужено отримали гран-прі фестивалю) – народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» Сновського будинку культури (керівник – Оксана Бондаревська).
Зі святом Святої Трійці й фестивалем привітали присутніх почесні гості свята. Серед них перший заступник голови ОДА Леонід Сахневич, голова облради Ігор Вдовенко, міський голова Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда, директор департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА Олександр Левочко, керівник Сновського відділення Чернігівського земляцтва в місті Києві Лариса Моцар, а також донька Василя Полевика - Олена Сотникова. Наш земляк Василь Полевик вніс неоціненний вклад у спадщину всієї України – він зібрав, розшифрував і поклав на ноти чотири з половиною тисячі народних пісень Чернігівщини. А започаткований на його честь фестиваль стає продовженням цієї справи. Наприклад, рок-гуртом Наталії Вітушко вже зібрано та розшифровано понад п’ятдесят пісень, частина яких увійшла до фольклорно-автентичної збірки «Ой пайду я проти сонця», а решта увійде до другої збірки.
Високо оцінено роботу керівника зразкового вокального ансамблю «Світлячок» Сновського будинку культури Ольги Сенченко. На фестивалі їй вручили премію ім. В.Полевика - за значний особистий внесок у збереження фольклорної спадщини Чернігівщини. Її колектив першим серед дитячих радував своїм виступом глядачів у Займищі. Приємно, що в цьому році взяли участь у конкурсі уже 4 колективи у віковій категорії до 15 років. Це ще раз підтверджує - українська пісня і традиції об’єднують різні покоління.
Із присвоєнням почесного звання «Заслужений працівник культури України», відповідно до Указу Президента Петра Порошенка, вітали цього дня і одного з ініціаторів обласного фольклорного фестивалю-конкурсу імені В.Полевика, почесного громадянина села Займище Леоніда Смоляка.
Підсумки конкурсу підбило й оголосило переможців, вручивши їм дипломи фестивалю, професійне журі на чолі з головою - директором Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім. М.Заньковецької, кандидатом мистецтвознавства, кавалером ордену «За видатні досягнення в музичному мистецтві», заслуженим артистом України Володимиром Дорохіним. Від організаторів усім учасникам було вручено подарунки.
Виступи артистів глядачі вітали щирими оплесками, біля займищанської сцени танцювали і дорослі, і малеча, багато хто одягнувся у вишиванки. Свято вдалося й ще раз підтвердило, що українські народні традиції живуть, їх цінують і передають у спадок молодому поколінню. На завершення програми окрасою свята став музичний дарунок у виконанні Чернігівського академічного народного хору обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм.
– Окремо хотілося б відзначити на цьому фестивалі колектив «Сузір’я» з Бахмача та фольклорний колектив «Віночок» Костобобрівського СБК Семенівського району. Своїми виступами вони помітно вирізнялися серед інших учасників і заслужено отримали перші місця в своїх вікових категоріях, - поділилася своїми враженнями начальник відділу культури і туризму Сновської міської ради Наталія Добненко. - На майбутнє хотілося б розширити коло учасників і запрошувати не тільки представників Чернігівщини, а й інших областей. А також приємно було б бачити і народні колективи з Білорусі - з їхніми автентичними піснями, які зрозумілі і близькі нам, українцям.
Серед дитячих розваг на фестивалі в цьому році переважали батути і аквагрим.
Діти із задоволенням перетворювалися на чарівних фей, метеликів, звірят, з гордістю демонструючи кольорові візерунки на руках і обличчі. А дорослі в цей час змагалися в прицільній стрільбі дротиками по надувних кульках і мірялися силами на турніку. Від учасників вимагали навіть не підтягнутися, а просто провисіти на поперечені 2 хвилини, за що обіцяли винагороду в 200 грн. Та чимало парубків і поважних чоловіків, які взяли участь у конкурсі, не змогли цього зробити. Турнік був із секретом: поперечина в ньому прокручувалася і всі, хто намагався перехопити руку під час зазначеного часу, одразу падали донизу. Тож отримати обіцяну «премію» виявилося надзвичайно складно.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора,
Олександра КРУМКАЧА та Олега МІРОШНИЧЕНКА
Переможці фестивалю-конкурсу
ГРАН-ПРІ – народний аматорський жіночий вокальний ансамбль української народної пісні «Калина» Сновського МБК, керівник – Оксана Бондаревська.
В номінації «Дитячі колективи»: І місце – вокальний колектив «Вербиченька» Холминського СБК, керівник – Тетяна Головій.
В номінації «Дитячі обрядові колективи»: І місце – дитячий фольклорний гурт «Сузір’я» Бахмацького будинку дитячої та юнацької творчості, керівник – Оксана Андрійко.
В номінації «Дорослі обрядові колективи»: І місце – фольклорний ансамбль «Полісяночка» Кудлаївського СБК Новгород-Сіверського району, керівник Ганна Зівако.
В номінації «Автентичні колективи»: І місце – фольклорний етнографічний колектив «Джерело», с. Золотинка Іванівської ОТГ, керівник – Ольга Селюченко; І місце – фольклорний колектив «Віночок» Костобобрівського СБК Семенівського району, керівник – Марія Дворецька.
В номінації «Фольклорні колективи»: І місце – фольклорний колектив «Горлиця» Шестовицького СБК Чернігівського району, керівники – Ольга Коцур та Володимир Макеєв.
В номінації «Ансамблі народної пісні»: І місце – вокальний ансамбль народної пісні «Душі криниця» Лосинівського БК Лосинівської ОТГ, керівник – Василь Боровик; І місце – народний вокальний ансамбль народної пісні «Лілея» Корюківського МБК, керівник – Валентина Харченко; І місце – жіночий вокальний ансамбль «Барви Сіверщини» Новгород-Сіверського РБК, керівник – Марина Олексієнко.
В номінації «Ансамблі народних музик»: І місце – ансамбль народних інструментів «Карапет» Холминського СБК, керівник – Олександр Клименко.
В номінації «Хорові колективи»: І місце – народний аматорський хор Вихвостівського СБК Городнянського району, керівник – Віра Зеленова.
Комментариев нет:
Отправить комментарий