Календар міжрайонного чемпіонату Сновщини та Городнянщини з футболу (2017-ий рік, І коло)

28 червня (VI тур)
«Петрівка» - «Легіон» (Городня).
«Тайм» (Сновськ) - «Колос» (Дібрівне).
«Снов» (Макішин) – «Енергетик» (Сновськ).
2 липня (VII тур)
«Вест» (Городня) – «Тайм» (Сновськ).
«Енергетик» (Сновськ) – «Юність» (Городня).
«Мощенка» - «Петрівка».
9 липня (VIIІ тур)
«Спиртовик» (Тупичів) – «Петрівка».
«Колос» (Дібрівне) – «Енергетик» (Сновськ).
«Тайм» (Сновськ) – «Зоря» (Конотоп).
16 липня (ІХ тур)
«Спиртовик» (Тупичів) – «Тайм» (Сновськ).
«Енергетик» (Сновськ) - «Вест» (Городня).
«Петрівка» - «Снов» (Макішин).
23 липня (Х тур)
«Юність» (Городня) - «Петрівка».
«Зоря» (Конотоп) – «Енергетик» (Сновськ).
«Тайм» (Сновськ) – «Куликівка».
30 липня (ХІ тур)
«Енергетик» (Сновськ) – «Тайм» (Сновськ).
«Петрівка» - «Колос» (Дібрівне).
«Петрівка» - «Легіон» (Городня).
«Тайм» (Сновськ) - «Колос» (Дібрівне).
«Снов» (Макішин) – «Енергетик» (Сновськ).
2 липня (VII тур)
«Вест» (Городня) – «Тайм» (Сновськ).
«Енергетик» (Сновськ) – «Юність» (Городня).
«Мощенка» - «Петрівка».
9 липня (VIIІ тур)
«Спиртовик» (Тупичів) – «Петрівка».
«Колос» (Дібрівне) – «Енергетик» (Сновськ).
«Тайм» (Сновськ) – «Зоря» (Конотоп).
16 липня (ІХ тур)
«Спиртовик» (Тупичів) – «Тайм» (Сновськ).
«Енергетик» (Сновськ) - «Вест» (Городня).
«Петрівка» - «Снов» (Макішин).
23 липня (Х тур)
«Юність» (Городня) - «Петрівка».
«Зоря» (Конотоп) – «Енергетик» (Сновськ).
«Тайм» (Сновськ) – «Куликівка».
30 липня (ХІ тур)
«Енергетик» (Сновськ) – «Тайм» (Сновськ).
«Петрівка» - «Колос» (Дібрівне).
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