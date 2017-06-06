Вільна боротьба
З 26 по 28 травня в м.Новоград-Волинський тривав Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли 13 команд з п’яти областей – загалом більше 170 спортсменів.
Із них десятеро – учні Сновської ДЮСШ «Колос» тренера-викладача А.З. Косевича – стали чемпіонами: Роман Коржавін (вагова категорія до 42 кг), Анастасія Голова (до 34 кг), Анастасія Бригинець (до 40 кг), Денис Невмовенко (до 23 кг). А Олександр Чорнорот (до 29 кг), Андрій Невмовенко (до 35 кг), Олег Салата (до 42 кг) та Андрій Козик (до 59 кг) вибороли треті місця.
Спортсмени і керівництво райорганізації ФСТ «Колос» висловлюють вдячність народному депутату України Анатолію Євлахову за допомогу в організації поїздки на змагання.
Кікбоксинг
Учні відділення кікбоксингу ДЮСШ «Колос» тренера-викладача О.А. Закревського 27 травня взяли участь у відкритому чемпіонаті ДЮСШ «Україна» серед юніорів, юніорок, старших юнаків, старших дівчат та юнаків і дівчат.
Кирило Бабич у лайт-контакті став володарем другого місця, а у хард-боксингу (вагова категорія до 30 кг) – третє. Костянтин Погорілко у ваговій категорії до 25 кг для лайт-контакту здобув перше місце. Кирило Артеменко (до 35 кг) у лайт-контакті також вийшов на перше місце, у хард-боксингу (до 30 кг) – на друге. Данило Кононевич (до 35 кг) у лайт-контакті та хард-боксингу записав до свого активу два других місця. Богдан Ісаченко (до 65 кг) у версії лайт-контакт та хард-боксинг виборов два перші місця. Сергій Парфенюк (до 75 кг) у лайт-контакті та хард-боксингу – два треті місця.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
Юнацький
футбол
Минулої суботи вихованці нашої спортшколи провели на виїзді у Чернігові дві товариські зустрічі проти однолітків з «Десни». Хлопці старшої вікової групи (2007-2008 рр.н.) поступилися суперникам з рахунком 2:4. Натомість молодші (2009 р.н.) переконливо обіграли своїх конкурентів – 5:2. Поїздка на змагання відбулася коштом батьків юних спортсменів.
Футбол
Стартував міжрайонний чемпіонат Городнянщини і Сновщини з футболу. В першому турі місцевий «Тайм» переміг удома городнянський «Легіон» з рахунком 1:0. (Підсумок міг би бути ще кращим, але таймівець Олександр Кухаренко не зміг реалізувати пенальті). А ось «Енергетик» дуже успішно зіграв на виїзді проти команди села Куликівка Городнянського району. На дві результативні атаки господарів поля наші футболісти відповіли п’ятьма влучними ударами.
З 26 по 28 травня в м.Новоград-Волинський тривав Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. Участь у змаганнях взяли 13 команд з п’яти областей – загалом більше 170 спортсменів.
Із них десятеро – учні Сновської ДЮСШ «Колос» тренера-викладача А.З. Косевича – стали чемпіонами: Роман Коржавін (вагова категорія до 42 кг), Анастасія Голова (до 34 кг), Анастасія Бригинець (до 40 кг), Денис Невмовенко (до 23 кг). А Олександр Чорнорот (до 29 кг), Андрій Невмовенко (до 35 кг), Олег Салата (до 42 кг) та Андрій Козик (до 59 кг) вибороли треті місця.
Спортсмени і керівництво райорганізації ФСТ «Колос» висловлюють вдячність народному депутату України Анатолію Євлахову за допомогу в організації поїздки на змагання.
Кікбоксинг
Учні відділення кікбоксингу ДЮСШ «Колос» тренера-викладача О.А. Закревського 27 травня взяли участь у відкритому чемпіонаті ДЮСШ «Україна» серед юніорів, юніорок, старших юнаків, старших дівчат та юнаків і дівчат.
Кирило Бабич у лайт-контакті став володарем другого місця, а у хард-боксингу (вагова категорія до 30 кг) – третє. Костянтин Погорілко у ваговій категорії до 25 кг для лайт-контакту здобув перше місце. Кирило Артеменко (до 35 кг) у лайт-контакті також вийшов на перше місце, у хард-боксингу (до 30 кг) – на друге. Данило Кононевич (до 35 кг) у лайт-контакті та хард-боксингу записав до свого активу два других місця. Богдан Ісаченко (до 65 кг) у версії лайт-контакт та хард-боксинг виборов два перші місця. Сергій Парфенюк (до 75 кг) у лайт-контакті та хард-боксингу – два треті місця.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
Юнацький
футбол
Минулої суботи вихованці нашої спортшколи провели на виїзді у Чернігові дві товариські зустрічі проти однолітків з «Десни». Хлопці старшої вікової групи (2007-2008 рр.н.) поступилися суперникам з рахунком 2:4. Натомість молодші (2009 р.н.) переконливо обіграли своїх конкурентів – 5:2. Поїздка на змагання відбулася коштом батьків юних спортсменів.
Футбол
Стартував міжрайонний чемпіонат Городнянщини і Сновщини з футболу. В першому турі місцевий «Тайм» переміг удома городнянський «Легіон» з рахунком 1:0. (Підсумок міг би бути ще кращим, але таймівець Олександр Кухаренко не зміг реалізувати пенальті). А ось «Енергетик» дуже успішно зіграв на виїзді проти команди села Куликівка Городнянського району. На дві результативні атаки господарів поля наші футболісти відповіли п’ятьма влучними ударами.
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