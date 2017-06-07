Санітарно-епідемічна та еколого-гігієнічна ситуація

Протягом І кварталу 2017 р. щомісячно проводився моніторинг централізованого водопостачання у м.Сновськ. Було проведено фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження питної води ПрАТ «Комунальник». Всі 42 проби відповідали вимогам ДсаНПіНу.
Відповідно до постанови КМУ «Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей» фахівцями Сновського РЛВ проводились лабораторні дослідження води з шахтних та трубчатих колодязів, розташованих на території помешкань вагітних жінок.
Протягом І кварталу досліджені 44 зразки, в 5 з них вміст нітратів був завищений, що становить 11,3%.
Проводиться лабораторний контроль за вмістом радіонуклідів Сs-137 у продуктах харчування, будівельних матеріалах. Не відмічено перевищень вмісту Сs-137 у деревині, виробів з неї та продуктах харчування.
Відповідно до програми моніторингу за І квартал 2017 р. лабораторні дослідження води у річці Снов проводилися на відповідність гігієнічним нормативам з санітарно-гігієнічних, паразитологічних показників. Досліджені проби води відповідають санітарним нормам.
Інфекційна захворюваність (без урахування хворих на грип, ГРВІ) за І квартал 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. збільшилася в 1,8 раза, в інтенсивних показниках - 352,8 на 100 тис. населення проти 186,4. Збільшення відбулося за рахунок інфекцій крапельної групи: серед дітей до 17 років було зареєстровано 45 випадків вітряної віспи проти 7.
У районі епідситуація за гострими кишковими інфекціями залишається напруженою. На фоні зменшення кількості захворілих на кишкові інфекції (з 19 до 11 випадків) зросла захворюваність на кишкові інфекції з невстановленим збудником. Серед захворілих на кишкові інфекції 90,9% - це діти, серед яких рівень захворюваності виріс на 17,3%.
З 1 до 3 випадків збільшилася кількість осіб з хронічним вірусним гепатитом (відповідно 12,7 на 100 тис. населення). Серед дітей випадки цієї недуги не реєструвалися.
Відмічено зменшення в 2,5 раза кількості вражених коростою (з 20,7 вип. на 100 тис. населення до 8,5). Зареєстровано 4 випадки мікроспорії проти 3. Інтенсивний показник становить 17,0 на 100 тис.населення та 12,4 на 100 тис. населення відповідно.
За поточний період на активний туберкульоз захворіли 3 особи, що на 25% випадків менше аналогічного періоду минулого року. Серед дітей випадки захворювання не реєструвалися.
Досліджено мокротиння від 29 осіб з довготривалим кашлем, з них в 1 хворого виявлено збудник туберкульозу.
Епідемічна та епізоотична ситуація по сказу залишається на рівні минулого року, так за звітний період за антирабічною допомогою звернулися 9 осіб, отримали профілактичне антирабічне лікування 2 потерпілих.
А.КОШЕЛЬ,
завідувач Щорського РЛВ
Відповідно до постанови КМУ «Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей» фахівцями Сновського РЛВ проводились лабораторні дослідження води з шахтних та трубчатих колодязів, розташованих на території помешкань вагітних жінок.
Протягом І кварталу досліджені 44 зразки, в 5 з них вміст нітратів був завищений, що становить 11,3%.
Проводиться лабораторний контроль за вмістом радіонуклідів Сs-137 у продуктах харчування, будівельних матеріалах. Не відмічено перевищень вмісту Сs-137 у деревині, виробів з неї та продуктах харчування.
Відповідно до програми моніторингу за І квартал 2017 р. лабораторні дослідження води у річці Снов проводилися на відповідність гігієнічним нормативам з санітарно-гігієнічних, паразитологічних показників. Досліджені проби води відповідають санітарним нормам.
Інфекційна захворюваність (без урахування хворих на грип, ГРВІ) за І квартал 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. збільшилася в 1,8 раза, в інтенсивних показниках - 352,8 на 100 тис. населення проти 186,4. Збільшення відбулося за рахунок інфекцій крапельної групи: серед дітей до 17 років було зареєстровано 45 випадків вітряної віспи проти 7.
У районі епідситуація за гострими кишковими інфекціями залишається напруженою. На фоні зменшення кількості захворілих на кишкові інфекції (з 19 до 11 випадків) зросла захворюваність на кишкові інфекції з невстановленим збудником. Серед захворілих на кишкові інфекції 90,9% - це діти, серед яких рівень захворюваності виріс на 17,3%.
З 1 до 3 випадків збільшилася кількість осіб з хронічним вірусним гепатитом (відповідно 12,7 на 100 тис. населення). Серед дітей випадки цієї недуги не реєструвалися.
Відмічено зменшення в 2,5 раза кількості вражених коростою (з 20,7 вип. на 100 тис. населення до 8,5). Зареєстровано 4 випадки мікроспорії проти 3. Інтенсивний показник становить 17,0 на 100 тис.населення та 12,4 на 100 тис. населення відповідно.
За поточний період на активний туберкульоз захворіли 3 особи, що на 25% випадків менше аналогічного періоду минулого року. Серед дітей випадки захворювання не реєструвалися.
Досліджено мокротиння від 29 осіб з довготривалим кашлем, з них в 1 хворого виявлено збудник туберкульозу.
Епідемічна та епізоотична ситуація по сказу залишається на рівні минулого року, так за звітний період за антирабічною допомогою звернулися 9 осіб, отримали профілактичне антирабічне лікування 2 потерпілих.
А.КОШЕЛЬ,
завідувач Щорського РЛВ
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