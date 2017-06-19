Повертатимуть кошти за газ та електроенергію, які використовували на опалення

Частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо- та електропостачання (в разі використання цих енергоносіїв для індивідуального опалення), що в еквіваленті не перевищує вартості (станом на 1
травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт/год. електричної енергії, перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії. Це передбачено змінами до положення про порядок призначення і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848.
До управління соцзахисту РДА вже надійшли списки осіб, які можуть отримати кошти, із зазначенням суми невикористаної субсидії. Перерахування частини невикористаної субсидії буде здійснюватись на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватись через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта". Але для цього одержувачу субсидії необхідно у період з 1 липня до 1 вересня поточного року подати особисто заяву до управління соціального захисту населення. На момент подачі заяви рахунок в банку (який ви оберете на свій розсуд) повинен бути вже відкритим. Номер рахунку необхідно буде зазначити у заяві.
Управління соціального захисту РДА
травня нового неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу або вартості 150 кВт/год. електричної енергії, перераховується на особовий рахунок одержувача субсидії. Це передбачено змінами до положення про порядок призначення і надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабміну від 21 жовтня 1995 року №848.
До управління соцзахисту РДА вже надійшли списки осіб, які можуть отримати кошти, із зазначенням суми невикористаної субсидії. Перерахування частини невикористаної субсидії буде здійснюватись на особовий рахунок одержувача субсидії в банківській установі або виплачуватись через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта". Але для цього одержувачу субсидії необхідно у період з 1 липня до 1 вересня поточного року подати особисто заяву до управління соціального захисту населення. На момент подачі заяви рахунок в банку (який ви оберете на свій розсуд) повинен бути вже відкритим. Номер рахунку необхідно буде зазначити у заяві.
Управління соціального захисту РДА
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