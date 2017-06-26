Робочі будні

Минулого тижня, саме напередодні професійного свята, медичні працівники Сновщини отримали решту своєї зарплатні за травень. Більше того – їм виплатили і невеличкий «шматочок» за червень. Т
аким чином несвоєчасна виплата заробленого, ця відома проблема місцевої медичної галузі, почала відходити в минуле. А персонал райлікарні та райцентру ПМСД сподівається, що надалі заборгованості вже не буде.
* * *
Нещодавно з’явилася інформація, що влітку дитяче відділення райлікарні може на місяць припинити свою роботу. Із логічним запитанням «Чому?» «Промінь» звернувся до керівника цього структурного підрозділу ЦРЛ І.В.Карпушиної. Вона пояснила: «На даний час колектив відділення складається де-факто з 17 працівників. Лікар-педіатр лише один. (Другий лікар перебуває у відпустці по догляду за дитиною). Більша кількість лікарських кадрів не передбачена, бо відбулося скорочення ліжко-місць. (Колись їх нараховувалося 30, тепер – 22).
Разом з цим набуває гостроти відома проблема – молоді спеціалісти після закінчення вищих медичних закладів не виявляють бажання працювати у Сновську. Одна з причин – відсутність перспективи отримання службового житла. Тобто у разі відсутності основного лікаря замінити його практично ніким. У мене з 17 липня – відпустка. Оскільки без педіатра відділення функціонувати не може, то у відпустку вимушена піти й решта персоналу. Сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 25 дітей. Скільки їх буде в липні – прогнозувати складно. Попередньо вивчається можливість відправити частину хворих малюків до Чернігова, в обласну дитячу лікарню. Також необхідно більш ефективно використати наявний потенціал діючих медустанов Сновщини».
аким чином несвоєчасна виплата заробленого, ця відома проблема місцевої медичної галузі, почала відходити в минуле. А персонал райлікарні та райцентру ПМСД сподівається, що надалі заборгованості вже не буде.
* * *
Нещодавно з’явилася інформація, що влітку дитяче відділення райлікарні може на місяць припинити свою роботу. Із логічним запитанням «Чому?» «Промінь» звернувся до керівника цього структурного підрозділу ЦРЛ І.В.Карпушиної. Вона пояснила: «На даний час колектив відділення складається де-факто з 17 працівників. Лікар-педіатр лише один. (Другий лікар перебуває у відпустці по догляду за дитиною). Більша кількість лікарських кадрів не передбачена, бо відбулося скорочення ліжко-місць. (Колись їх нараховувалося 30, тепер – 22).
Разом з цим набуває гостроти відома проблема – молоді спеціалісти після закінчення вищих медичних закладів не виявляють бажання працювати у Сновську. Одна з причин – відсутність перспективи отримання службового житла. Тобто у разі відсутності основного лікаря замінити його практично ніким. У мене з 17 липня – відпустка. Оскільки без педіатра відділення функціонувати не може, то у відпустку вимушена піти й решта персоналу. Сьогодні на стаціонарному лікуванні перебувають 25 дітей. Скільки їх буде в липні – прогнозувати складно. Попередньо вивчається можливість відправити частину хворих малюків до Чернігова, в обласну дитячу лікарню. Також необхідно більш ефективно використати наявний потенціал діючих медустанов Сновщини».
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