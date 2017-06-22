Про відпочинок, благоустрій і об’єднану громаду

|Недобудоване сміттєзвалище, на якому вже падає паркан.
Член ГР Віктор Єрмоленко зауважив: «А чи не можна хоча б загородити дірку в огорожі сіткою чи обаполами, щоб сміття не розліталося по городах? Хто відповідає за сміттєзвалище, адже воно все одно експлуатується, хоч і недобудоване?» «На сьогодні обслуговує полігон ПрАТ «Комунальник», - відповів Іван Орда. – Там є людина, відповідальна за порядок на сміттєзвалищі». Тож члени громадської ради прийняли рішення звернутися до голови підприємства Анатолія Дулі та голови комісії міськради з благоустрою, щоб вони надали чіткі пропозиції щодо облаштування огорожі на полігоні ТПВ та охорони його території. Проблема екологічного клімату в країні дуже важлива, й перейматися збереженням природи треба на місцях, не чекаючи вказівок. В той же час громадська рада направила звернення міському голові Олександру Медведьову з пропозиціями: включити члена громадської ради для контролю в міську комісію з благоустрою (на підставі Закону України «Про благоустрій населених пунктів»); зробити відповідну розмітку на центральній площі Сновська та встановити додаткові знаки, щоб запобігти аварійним ситуаціям. (Нагадаємо, що у зв’язку зі змінами від 28 квітня 2017 року в Законі України «Про дорожній рух», перевага в русі на перехрестях з круговим рухом надається транспортним засобам, що вже рухаються по колу).
Звернення громадської ради до головного управління юстиції Чернігівської області, балансоутримувача приміщення колишнього суду щодо приведення його в належний санітарний стан і передачі на баланс громаді, міськрада підтримує. На квартирному обліку нині перебуває 85 громадян, які потребують покращення житлових умов, а ще є 23 особи, які мають право на позачергове отримання житла, тож додаткове приміщення було б доречним. Нагадала ще раз член громадської ради Ольга Зарецька і про будівлю колишньої насіннєвої станції, яку також може використати міськрада під житло, доки вона не прийшла в занедбаний стан (за умови передачі приміщення на баланс громади).
Що зараз відбувається в об’єднаній територіальній громаді і що змінилося на краще після її утворення? – постійно цікавить населення району. Тож на засіданні вирішили направити звернення до міськради з пропозицією: інформувати про свою роботу щомісяця на сторінках райгазети (бо в селах не всім доступний Інтернет, щоб почитати новини на сайті), адже діяльність міськради нині розповсюджена на весь район.
Далі присутні заслухали інформацію заступника голови РДА Володимира Карпенка про оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку в Сновському районі. Він зазначив, що на цьому тижні завершують свою роботу пришкільні оздоровчі майданчики, а з 20 червня мають змогу відпочити в таборі «Дружба» близько 150 дітей Сновщини. Буде організована лише одна зміна, батьківська доплата становитиме 700 грн, дітям учасників АТО – 350 грн.
На запитання, чи не варто було б запросити дітей з інших регіонів України на відпочинок у «Дружбу» за повну вартість путівки (4500 грн), Володимир Миколайович зазначив, що в минулих роках таке практикувалося: «До нас приїжджали спортсмени, їм сподобалися умови. Тож, можливо, в цьому році теж будемо приймати гостей для відпочинку на базі табору у Сновську».
Громадська ж рада чекає конкретні пропозиції на електронну адресу: gr.rada.snovsk@ukr.net від мешканців району щодо організації дитячого й молодіжного дозвілля в літній період. Їх буде розглянуто на наступному засіданні.
Всі зауваження і пропозиції, які прозвучали на зібранні, у вигляді протокольного рішення були направлені до райдержадміністрації.
Лариса МАРТИНЕНКО, голова громадської
ради при РДА
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий