Для десятьох одинадцятикласників (класний керівник Віталій Вовк) Новоборовицького НВК шкільний дзвоник пролунав останній раз у житті.
Нині вони проходять зовнішнє незалежне оцінювання і незабаром підуть у доросле життя. Зі щирими вітальними словами і побажанням успіхів у майбутньому до них звернулися директор навчального закладу Лідія Логвиненко, батьки та гості свята. Всім іншим учням побажали гарного відпочинку на літніх канікулах.
У цьому році в Новоборовицькому НВК навчалося 136 учнів та виховувалося 27 дошкільнят. З понеділка розпочав роботу пришкільний майданчик, який відвідують 56 учнів.
Нині вони проходять зовнішнє незалежне оцінювання і незабаром підуть у доросле життя. Зі щирими вітальними словами і побажанням успіхів у майбутньому до них звернулися директор навчального закладу Лідія Логвиненко, батьки та гості свята. Всім іншим учням побажали гарного відпочинку на літніх канікулах.
У цьому році в Новоборовицькому НВК навчалося 136 учнів та виховувалося 27 дошкільнят. З понеділка розпочав роботу пришкільний майданчик, який відвідують 56 учнів.
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