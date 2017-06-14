Мінімальний розмір аліментів збільшено

Верховна Рада України 17 травня 2017 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів»№2037-VIII, підвищивши мінімальний розмір аліментів та спростивши процедуру стягнення аліментів.
Законом встановлюється, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини і не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з яким проживає дитина.
Стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. При визначенні розміру аліментів суд враховуватиме і приховані доходи платника аліментів.
Окрім того, стягувач аліментів має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на 1 дитину - 1/4, на 2 дітей - 1/3, на 3 і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше ніж 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Данні заяви будуть розглядатися у триденний строк.
Прожитковий мінімум у 2017 році в Україні для дітей до 6 років становить з 1 січня 2017 пo 30 квітня - 1 355 гривень, з 1 травня пo 30 листопада - 1 426 гривень, з 1 грудня - 1 492 гривні.
Для дітей від 6 до 18 років: з 1 січня 2017 пo 30 квітня - 1 689 гривень, з 1 травня пo 30 листопада - 1 777 гривень, з 1 грудня - 1 860 гривень.
Одночасно законом врегульовано виплату аліментів людиною, яка є ФОПом на спрощеній основі, офіційно не працює та людей, які працюють за кордоном. Такі особи будуть змушені сплатити заборгованість за відсотком від середньої зарплати населеного пункту, де проживає платник.
начальник Сновського бюро
правової допомоги Литвиненко І.С.
тел.21348
Комментариев нет:
Отправить комментарий