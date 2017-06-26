Спартакіада в Рогізках

17 червня в с.Рогізки відбулася Спартакіада серед сільських команд пам’яті загиблого воїна-афганця П.Федосієнка. Змагання проводилися з таких видів спорту: стрільба з пневматичної гвинтівки, підтягування на поперечині, метання гранати, парковий волейбол та міні-футбол. За перемогу боролися команди сіл Тихоновичі, Тур’я,
В.Щимель, Кучинівка та Рогізки.
У стрільбі перше місце серед жінок виборола Оксана Савченко (с.Тихоновичі) з результатом 23 очки. Представниці Тур’ї Галина Данильченко та Кучинівки Софія Апецько вибили однакову кількість очок (по 21), але Галина Данильченко посіла друге місце, бо у неї був кращий показник влучності.
Не менш драматичною вийшла боротьба зі стрільби за перше та третє місця серед чоловіків. Однакову кількість очок (по 27) вибили Сергій Колотуша (Тихоновичі) та Владислав Тулуп (В.Щимель), у яких показник вибитих очок також виявився однаковим – 10:9:8. Тому суддівська колегія присудила два перших місця. Другий результат у Романа Грицюка (Тур’я) - 23 очки. В боротьбі за третє місце між Євгеном Атрощенком (Рогізки) та Володимиром Василенком (Кучинівка), які вибили по 18 очок, кращий показник був у Володимира Василенка.
В метанні гранати перше місце з результатом 62 метри посів Андрій Насінник (Кучинівка), Іван Бердник з Тихонович – на другому місці (54 м). На третьому – Олексій Цуприк (Тур’я) – 53 метри. В підтягуванні на поперечині лідером став Едуард Толпа – 29 разів. Два другі місця посіли Леонід Роговенко (Тихоновичі) та Володимир Василенко (Кучинівка), які підтягнулися по 28 разів. Третє – у Романа Приходька (Рогізки) – 27 разів.
У змаганнях з міні-футболу команда Кучинівки вийшла на перше місце, перемігши у фіналі з рахунком 4:0 суперників з Великого Щимеля. В боротьбі за третє місце команда Тур’ї з рахунком 3:0 обіграла команду Рогізок. У змаганнях з паркового волейболу команді с.Тихоновичі не було рівних - вона виграла всі зустрічі і посіла перше місце. На другому – великощимельці, на третьому – кучинівці.
В загальному підсумку перше місце виборола команда Кучинівки, яка й була нагороджена перехідним кубком та медалями. До речі, кубок команда Кучинівки завоювала вже вдруге. На другому місці – команда Тихонович, на третьому – Великого Щимеля, яка, дякуючи ентузіастам, приїхала на змагання за свої кошти.
Районна організація ФСТ «Колос» дуже вдячна цій команді, а також виконуючим обов’язки старост сіл Тихоновичі, Тур’я, Кучинівка – Анатолію Бондаренку, Тамарі Мартиненко та Олені Недвизі, які постійно допомагають спортивній молоді й надають їй фінансову підтримку.
Г.САЛАТА, голова РО ФСТ «Колос»
В.Щимель, Кучинівка та Рогізки.
У стрільбі перше місце серед жінок виборола Оксана Савченко (с.Тихоновичі) з результатом 23 очки. Представниці Тур’ї Галина Данильченко та Кучинівки Софія Апецько вибили однакову кількість очок (по 21), але Галина Данильченко посіла друге місце, бо у неї був кращий показник влучності.
Не менш драматичною вийшла боротьба зі стрільби за перше та третє місця серед чоловіків. Однакову кількість очок (по 27) вибили Сергій Колотуша (Тихоновичі) та Владислав Тулуп (В.Щимель), у яких показник вибитих очок також виявився однаковим – 10:9:8. Тому суддівська колегія присудила два перших місця. Другий результат у Романа Грицюка (Тур’я) - 23 очки. В боротьбі за третє місце між Євгеном Атрощенком (Рогізки) та Володимиром Василенком (Кучинівка), які вибили по 18 очок, кращий показник був у Володимира Василенка.
В метанні гранати перше місце з результатом 62 метри посів Андрій Насінник (Кучинівка), Іван Бердник з Тихонович – на другому місці (54 м). На третьому – Олексій Цуприк (Тур’я) – 53 метри. В підтягуванні на поперечині лідером став Едуард Толпа – 29 разів. Два другі місця посіли Леонід Роговенко (Тихоновичі) та Володимир Василенко (Кучинівка), які підтягнулися по 28 разів. Третє – у Романа Приходька (Рогізки) – 27 разів.
У змаганнях з міні-футболу команда Кучинівки вийшла на перше місце, перемігши у фіналі з рахунком 4:0 суперників з Великого Щимеля. В боротьбі за третє місце команда Тур’ї з рахунком 3:0 обіграла команду Рогізок. У змаганнях з паркового волейболу команді с.Тихоновичі не було рівних - вона виграла всі зустрічі і посіла перше місце. На другому – великощимельці, на третьому – кучинівці.
В загальному підсумку перше місце виборола команда Кучинівки, яка й була нагороджена перехідним кубком та медалями. До речі, кубок команда Кучинівки завоювала вже вдруге. На другому місці – команда Тихонович, на третьому – Великого Щимеля, яка, дякуючи ентузіастам, приїхала на змагання за свої кошти.
Районна організація ФСТ «Колос» дуже вдячна цій команді, а також виконуючим обов’язки старост сіл Тихоновичі, Тур’я, Кучинівка – Анатолію Бондаренку, Тамарі Мартиненко та Олені Недвизі, які постійно допомагають спортивній молоді й надають їй фінансову підтримку.
Г.САЛАТА, голова РО ФСТ «Колос»
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