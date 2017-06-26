Вода і тарифи

Голова правління ПрАТ «Комунальник» Анатолій Дуля звернувся до міськради з проханням затвердити скориговані тарифи на послуги, які надає підприємство. Він вносить пропозицію підвищити тарифи на водопостачання на 24,9%, на водовідведення – на 23,8%,
на вивіз рідких нечистот - до 7,7%. Обґрунтовує таку необхідність зростанням тарифів на електроенергію і збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн. На 1 червня у підприємства борг за електроенергію складає 40,9 тис. грн. Тарифи на послуги останній раз воно підвищувало в 2014 році, і в них закладена мінімальна заробітна плата на рівні 1218 грн. Тому ПрАТ «Комунальник» був вимушений перевести своїх працівників з 1 січня цього року на скорочений графік роботи. Середня зарплата працівників становить 3000 грн. Причому частка заробітної плати в тарифах не перевищує 46%. За рік підприємство сплатило податків на суму 1 млн 861 тис. грн, в тому числі в місцевий бюджет - 589,2 тис. грн. Анатолій Миколайович наголошує, що ПрАТ «Комунальник» збитковий і може через борги взагалі припинити свою роботу, а населення залишиться без централізованого водопостачання і водовідведення. За І квартал 2017 року підприємство отримало вже 109,9 тис. грн збитків.
Для того, щоб тарифи не підвищувалися, необхідно збільшити об’єми використання води. Якщо в Городні, для порівняння, за рік використовують понад 300 тис.м3, то в Сновську – тільки 126 тис. м3. Тож і тариф у сусідів трохи більше 8 грн, а в нас – 12,92 грн за один кубічний метр води. Неодноразово ПрАТ «Комунальник» пропонував об’єднання водогону із залінійною частиною міста (Конотопське БМЕУ-5, до речі, не платить податки в місцеву громаду). Прокладання водогону в мікрорайоні Носівка (проект зроблено ще в 2012 році) теж додало б абонентів. Нині в ПрАТ «Комунальник» зареєстровані 2982 споживачі послуг, з них 2158 отримують субсидію і вона повністю покриває витрати на водопостачання і водовідведення. Більшість споживачів навіть не помітить підвищення тарифів на послуги.
У свою ж чергу міська рада вирішує питання про обслуговування ПрАТ «Комунальник» водогонів у селах Гірськ, Заріччя, Займище, Нові й Старі Боровичі та Суничне.
За рахунок субвенції на об’єднану територіальну громаду планується придбати екскаватор, який зможе у своїй роботі використовувати ПрАТ«Комунальник».
Питання про тарифи винесуть на обговорення виконкому міськради, засідання якого відбудеться на наступному тижні.
Лариса МАРТИНЕНКО
на вивіз рідких нечистот - до 7,7%. Обґрунтовує таку необхідність зростанням тарифів на електроенергію і збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн. На 1 червня у підприємства борг за електроенергію складає 40,9 тис. грн. Тарифи на послуги останній раз воно підвищувало в 2014 році, і в них закладена мінімальна заробітна плата на рівні 1218 грн. Тому ПрАТ «Комунальник» був вимушений перевести своїх працівників з 1 січня цього року на скорочений графік роботи. Середня зарплата працівників становить 3000 грн. Причому частка заробітної плати в тарифах не перевищує 46%. За рік підприємство сплатило податків на суму 1 млн 861 тис. грн, в тому числі в місцевий бюджет - 589,2 тис. грн. Анатолій Миколайович наголошує, що ПрАТ «Комунальник» збитковий і може через борги взагалі припинити свою роботу, а населення залишиться без централізованого водопостачання і водовідведення. За І квартал 2017 року підприємство отримало вже 109,9 тис. грн збитків.
Для того, щоб тарифи не підвищувалися, необхідно збільшити об’єми використання води. Якщо в Городні, для порівняння, за рік використовують понад 300 тис.м3, то в Сновську – тільки 126 тис. м3. Тож і тариф у сусідів трохи більше 8 грн, а в нас – 12,92 грн за один кубічний метр води. Неодноразово ПрАТ «Комунальник» пропонував об’єднання водогону із залінійною частиною міста (Конотопське БМЕУ-5, до речі, не платить податки в місцеву громаду). Прокладання водогону в мікрорайоні Носівка (проект зроблено ще в 2012 році) теж додало б абонентів. Нині в ПрАТ «Комунальник» зареєстровані 2982 споживачі послуг, з них 2158 отримують субсидію і вона повністю покриває витрати на водопостачання і водовідведення. Більшість споживачів навіть не помітить підвищення тарифів на послуги.
У свою ж чергу міська рада вирішує питання про обслуговування ПрАТ «Комунальник» водогонів у селах Гірськ, Заріччя, Займище, Нові й Старі Боровичі та Суничне.
За рахунок субвенції на об’єднану територіальну громаду планується придбати екскаватор, який зможе у своїй роботі використовувати ПрАТ«Комунальник».
Питання про тарифи винесуть на обговорення виконкому міськради, засідання якого відбудеться на наступному тижні.
Лариса МАРТИНЕНКО
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