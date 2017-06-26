Про субсидії

Якщо дітям виповнилося
14 років
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється, виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України тощо. Сім’ям, яким буде призначатися субсидія без їх звернення, та в яких зареєстровані діти, яким станом на 1 травня 2017 року виповнилося 14 років, необхідно терміново надати управлінню соцзахисту населення РДА їх паспортні дані та ідентифікаційні номери. За відсутності цих даних субсидія призначитися не буде. Інформація за телефоном «гарячої лінії» управління соціального захисту населення РДА: 2-13-65.
14 років
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється, виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку, відомості про які надаються ДФС, Пенсійним фондом України тощо. Сім’ям, яким буде призначатися субсидія без їх звернення, та в яких зареєстровані діти, яким станом на 1 травня 2017 року виповнилося 14 років, необхідно терміново надати управлінню соцзахисту населення РДА їх паспортні дані та ідентифікаційні номери. За відсутності цих даних субсидія призначитися не буде. Інформація за телефоном «гарячої лінії» управління соціального захисту населення РДА: 2-13-65.
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