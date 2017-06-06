День захисту дітей припадає на перший день літа і ніби таким чином символізує початок найдовших у році літніх канікул, які так люблять школярі.
У четвер працівники Сновського будинку культури організували веселе свято для дітей (з іграми, конкурсами і художніми номерами), яке додало настрою всім присутнім. Адже дитячі усмішки – то найдорожче в житті.
Проте День захисту дітей – це не просто радісне свято, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі вони росли щасливими, здобували освіту, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
У четвер працівники Сновського будинку культури організували веселе свято для дітей (з іграми, конкурсами і художніми номерами), яке додало настрою всім присутнім. Адже дитячі усмішки – то найдорожче в житті.
Проте День захисту дітей – це не просто радісне свято, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, щоб усі вони росли щасливими, здобували освіту, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни.
Фото Лариси МАРТИНЕНКО
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