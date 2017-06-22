Спортивні новини

Футбол
У черговому турі міжрайонного чемпіонату з футболу сновський «Тайм» на виїзді дуже переконливо обіграв команду з Петрівки. Рахунок зустрічі – 5:0 – говорить сам за себе.
А ось другому футбольному колективу зі Сновська – «Енергетику» - вдома не пощастило у матчі з городнянським «Легіоном». Наші футболісти хоч і мінімально, але поступилися (1:2).
Юнацький футбол
Минулого тижня у Сновську відбувся товариський турнір за участю вихованців спортшкіл з нашого міста, Городні та чернігівської «Десни». (Вік футболістів – 8-10 років). Господарі поля здобули перемоги над командами «Десна-2008» (3:1) і «Десна-2009» (4:2). Але потім програли городнянцям, які виступали трохи старшим складом (1:2). У загальному підсумку снов’яни вийшли на І місце у цих змаганнях.
Спортивна гімнастика
10-11 червня в м.Чернігів відбувся чемпіонат області зі спортивної гімнастики серед дівчат.
У змаганнях взяли участь спортсменки з Чернігова, Новгород-Сіверського, Ніжина та п’ять вихованців Сновської ДЮСШ. Троє з них стали призерками. Так, по ІІІ розряду серед дівчат 2007 року народження ІІІ місце посіла Ілона Іваницька. По ІІ розряду володаркою ІІІ місця стала Ясміна Подольна. А на ІІ місце вийшла Вікторія Кузьменко. Всі дівчата виконали програму ІІІ та ІІ розряду.
У черговому турі міжрайонного чемпіонату з футболу сновський «Тайм» на виїзді дуже переконливо обіграв команду з Петрівки. Рахунок зустрічі – 5:0 – говорить сам за себе.
А ось другому футбольному колективу зі Сновська – «Енергетику» - вдома не пощастило у матчі з городнянським «Легіоном». Наші футболісти хоч і мінімально, але поступилися (1:2).
Юнацький футбол
Минулого тижня у Сновську відбувся товариський турнір за участю вихованців спортшкіл з нашого міста, Городні та чернігівської «Десни». (Вік футболістів – 8-10 років). Господарі поля здобули перемоги над командами «Десна-2008» (3:1) і «Десна-2009» (4:2). Але потім програли городнянцям, які виступали трохи старшим складом (1:2). У загальному підсумку снов’яни вийшли на І місце у цих змаганнях.
Спортивна гімнастика
10-11 червня в м.Чернігів відбувся чемпіонат області зі спортивної гімнастики серед дівчат.
У змаганнях взяли участь спортсменки з Чернігова, Новгород-Сіверського, Ніжина та п’ять вихованців Сновської ДЮСШ. Троє з них стали призерками. Так, по ІІІ розряду серед дівчат 2007 року народження ІІІ місце посіла Ілона Іваницька. По ІІ розряду володаркою ІІІ місця стала Ясміна Подольна. А на ІІ місце вийшла Вікторія Кузьменко. Всі дівчата виконали програму ІІІ та ІІ розряду.
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