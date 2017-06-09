День села в Заріччі

Гучно, весело, завзято – саме так святкували 5 червня зарічанці День села.
Привітати жителів та гостей приїхали міський голова Олександр Медведьов, секретар міської ради та депутат округу Наталія Самойлова, заступник міського голови Сергій Силенок. Концертна програма, розрахована на три години, промайнула, ніби одна мить. Виступи зарічанських артистів нікого не залишили байдужими. А керувала цим дійством талановита завідуюча сільським клубом Юлія Савоста, якій було вручено грамоту міської ради. Виконуюча обов’язки старости Наталія Дворник попіклувалася, аби привітати зі сцени та нагородити подарунками і найстаршого жителя села, і воїнів АТО, і багатодітних матерів, і господарів найошатнішої оселі, і ювілярів. Завершилося святкування безпрограшною лотереєю.
Привітати жителів та гостей приїхали міський голова Олександр Медведьов, секретар міської ради та депутат округу Наталія Самойлова, заступник міського голови Сергій Силенок. Концертна програма, розрахована на три години, промайнула, ніби одна мить. Виступи зарічанських артистів нікого не залишили байдужими. А керувала цим дійством талановита завідуюча сільським клубом Юлія Савоста, якій було вручено грамоту міської ради. Виконуюча обов’язки старости Наталія Дворник попіклувалася, аби привітати зі сцени та нагородити подарунками і найстаршого жителя села, і воїнів АТО, і багатодітних матерів, і господарів найошатнішої оселі, і ювілярів. Завершилося святкування безпрограшною лотереєю.
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