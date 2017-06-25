День села в Єліному

Четвертого червня, на свято Трійці, в Єліному відзначили День села.
Зібралося на урочистості більше сотні єлінців та гостей. Святково вбрані люди у фойє будинку культури оглянули виставку робіт сільських умільців: С.Коротиш, Л.Шеремет, В.Безручка. Це були картини з бісеру, вишиванки та вироби з дерева.
Проводився конкурс на кращу випічку. Всі охочі підходили, куштували та оцінювали торти та пиріжки. Перше місце в цьому конкурсі здобула Я.Савенко.
На стенді експонувалися фотографії з минулого - 50-х і 60-х років.
Жваво минув розіграш безкоштовної лотереї, яка називалася «Смикни удачу за хвоста». І п’ятьом учасникам таки пощастило виграти призи.
Дуже затишно і «зелено» було в залі та на сцені, де виступали сільські таланти: С.Коротиш та О.Коротиш. Того дня організатори привітали найстарішу мешканку села і того, хто лише розпочав свій життєвий шлях, першокласницю і іменинників червня. Пошанували ті подружжя, які справили срібне та коралове весілля. Відзначили й місцевих талантів.
Згодом присутні переглянули фільм, знятий у 1989 році про життя Єліного.
Ведучими на святі були Л.Маклюк, К.Захарченко, Л.Дрозд, Н.Фориш. Всіх присутніх у святковій вишиванці привітав виконуючий обов’язки старости Л.Мороз. Привітання було і від тутешнього священика – отця Володимира.
... А на подвір’ї варився смачний куліш. Він видався на славу. Люди були задоволені відзначенням Дня села. Всі веселилися та танцювали. Не раз можна було почути: «Такого ще не було».
Допомогли в організації свята голова громади О.Медведьов, депутат громади В.Фориш, уродженець села М.Голован, підприємець М.Мороз. Все відбулося в атмосфері сімейного затишку і гордості за громаду та село.
Зібралося на урочистості більше сотні єлінців та гостей. Святково вбрані люди у фойє будинку культури оглянули виставку робіт сільських умільців: С.Коротиш, Л.Шеремет, В.Безручка. Це були картини з бісеру, вишиванки та вироби з дерева.
Проводився конкурс на кращу випічку. Всі охочі підходили, куштували та оцінювали торти та пиріжки. Перше місце в цьому конкурсі здобула Я.Савенко.
На стенді експонувалися фотографії з минулого - 50-х і 60-х років.
Жваво минув розіграш безкоштовної лотереї, яка називалася «Смикни удачу за хвоста». І п’ятьом учасникам таки пощастило виграти призи.
Дуже затишно і «зелено» було в залі та на сцені, де виступали сільські таланти: С.Коротиш та О.Коротиш. Того дня організатори привітали найстарішу мешканку села і того, хто лише розпочав свій життєвий шлях, першокласницю і іменинників червня. Пошанували ті подружжя, які справили срібне та коралове весілля. Відзначили й місцевих талантів.
Згодом присутні переглянули фільм, знятий у 1989 році про життя Єліного.
Ведучими на святі були Л.Маклюк, К.Захарченко, Л.Дрозд, Н.Фориш. Всіх присутніх у святковій вишиванці привітав виконуючий обов’язки старости Л.Мороз. Привітання було і від тутешнього священика – отця Володимира.
... А на подвір’ї варився смачний куліш. Він видався на славу. Люди були задоволені відзначенням Дня села. Всі веселилися та танцювали. Не раз можна було почути: «Такого ще не було».
Допомогли в організації свята голова громади О.Медведьов, депутат громади В.Фориш, уродженець села М.Голован, підприємець М.Мороз. Все відбулося в атмосфері сімейного затишку і гордості за громаду та село.
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