Ветерани готуються до ювілею

Минулого вівторка у Сновську відбулося засідання круглого столу при раді ветеранів. Як повідомила «Променю» очільник районної ветеранської організації Людмила Кравець,
головним питанням порядку денного стало обговорення підготовки до майбутнього відзначення 30-річчя з дня створення організації. Запланували свято за участю гостей з усієї області на 20 липня, яке розпочнеться у Сновському будинку культури о 14-00. Також ветерани заслухали інформацію керівника сектора у справах сім’ї, молоді та спорту РДА Наталії Авдєєнко і обрали делегатом на обласну конференцію заступника голови ветеранської організації Віктора Кравця.
Після засідання ветеранський актив відвідав вдома почесного донора І. Г.Дугель. Вони привітали її з днем народження та вручили медаль ветерана праці.
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