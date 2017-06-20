Субвенція з держбюджету розподілена

На 2017-ий рік Сновській ОТГ (площа – 1282 кв. км, населення – понад 23 тисячі осіб) передбачена субвенція в сумі
15 млн 869,4 тис. грн.
Об’єднані територіальні громади вже другий рік поспіль отримують підтримку уряду
П’ять ОТГ Чернігівщини, які пройшли процес створення у 2015 році, вже у 2016-му використали 31 мільйон гривень субвенції з держбюджету на формування інфраструктури.
Так, Деснянська ОТГ реалізувала 18 проектів (на суму майже 11,4 мільйона гривень), Кіптівська— 9 (понад 5,3 мільйона гривень), Вертіївська — 7 (6 мільйонів), Парафіївська — 5 (майже 6 мільйонів), Макіївська— 4 проекти (майже 2,3 мільйона). Таким чином, за рахунок коштів з держбюджету в цих громадах покращено стан ряду дошкільних навчальних закладів та шкіл, закладів культури та медицини. Також відремонтовано частину доріг комунального значення, проведене вуличне освітлення, до одного з населених пунктів підведено газ. Крім того, в Макіївській громаді розпочато роботи з перебудови приміщень під пожежне депо.
Відрадно, що список ОТГ, які матимуть державну фінансову підтримку, розширився до 16 громад. Ті, хто вчасно зважили всі плюси об’єднання та створили ОТГ минулого року, тепер також отримають субвенцію з держбюджету. Загальна сума коштів для Чернігівської області — 84,8 мільйона гривень.
Варто зауважити, що принцип розподілу коштів не змінено — їх розмір для кожної ОТГ розраховується відповідно до її площі та кількості населення.
Громади мають можливість використати субвенцію з держбюджету на модернізацію ЦНАПів, реконструкцію, переобладнання чи перепрофілювання приміщень бюджетних установ (при цьому обов’язкова вимога — застосування енергоефективних технологій). Кошти можуть бути спрямовані також на будівництво та ремонти доріг комунальної власності, закупівлю транспортних засобів — як для підвезення дітей до навчальних закладів, так і спеціальної рятувальної техніки та транспорту для лікувальних закладів. За держкошти можна осучаснити об’єкти водопостачання та водовідведення, вирішувати питання зі сміттєзвалищами. І це далеко не повний перелік всіх можливих проектів, на реалізацію яких передбачені кошти державної субвенції.
Тож тепер виконкоми громад, які ввійшли до розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, найближчим часом мають визначитися, на які першочергові інфраструктурні проекти використають кошти, аби забезпечити поступовий розвиток та покращити добробут людей. До речі, проекти мають відповідати плану соціально-економічного розвитку ОТГ та пройти погодження комісії Мінрегіонрозвитку.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА
15 млн 869,4 тис. грн.
Об’єднані територіальні громади вже другий рік поспіль отримують підтримку уряду
П’ять ОТГ Чернігівщини, які пройшли процес створення у 2015 році, вже у 2016-му використали 31 мільйон гривень субвенції з держбюджету на формування інфраструктури.
Так, Деснянська ОТГ реалізувала 18 проектів (на суму майже 11,4 мільйона гривень), Кіптівська— 9 (понад 5,3 мільйона гривень), Вертіївська — 7 (6 мільйонів), Парафіївська — 5 (майже 6 мільйонів), Макіївська— 4 проекти (майже 2,3 мільйона). Таким чином, за рахунок коштів з держбюджету в цих громадах покращено стан ряду дошкільних навчальних закладів та шкіл, закладів культури та медицини. Також відремонтовано частину доріг комунального значення, проведене вуличне освітлення, до одного з населених пунктів підведено газ. Крім того, в Макіївській громаді розпочато роботи з перебудови приміщень під пожежне депо.
Відрадно, що список ОТГ, які матимуть державну фінансову підтримку, розширився до 16 громад. Ті, хто вчасно зважили всі плюси об’єднання та створили ОТГ минулого року, тепер також отримають субвенцію з держбюджету. Загальна сума коштів для Чернігівської області — 84,8 мільйона гривень.
Варто зауважити, що принцип розподілу коштів не змінено — їх розмір для кожної ОТГ розраховується відповідно до її площі та кількості населення.
Громади мають можливість використати субвенцію з держбюджету на модернізацію ЦНАПів, реконструкцію, переобладнання чи перепрофілювання приміщень бюджетних установ (при цьому обов’язкова вимога — застосування енергоефективних технологій). Кошти можуть бути спрямовані також на будівництво та ремонти доріг комунальної власності, закупівлю транспортних засобів — як для підвезення дітей до навчальних закладів, так і спеціальної рятувальної техніки та транспорту для лікувальних закладів. За держкошти можна осучаснити об’єкти водопостачання та водовідведення, вирішувати питання зі сміттєзвалищами. І це далеко не повний перелік всіх можливих проектів, на реалізацію яких передбачені кошти державної субвенції.
Тож тепер виконкоми громад, які ввійшли до розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, найближчим часом мають визначитися, на які першочергові інфраструктурні проекти використають кошти, аби забезпечити поступовий розвиток та покращити добробут людей. До речі, проекти мають відповідати плану соціально-економічного розвитку ОТГ та пройти погодження комісії Мінрегіонрозвитку.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю ОДА
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