понедельник, 29 мая 2017 г.

Зі змінами до бюджету, з новими податками На сьомій сесії Сновської міської ради восьмого скликання


Цього разу із 26 обраних депутатів участь у роботі зібрання взяв 21. Головував на сесії очільник громади Олександр Медведьов, а серед запрошених були і голови РДА та райради Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко, помічник-консультант народного депутата Анатолія Євлахова  Вадим Сергійко, інші місцеві посадовці.

Перед сесією результативно попрацювали комісії, що стало наслідком оперативного вирішення майже усіх  питань порядку денного. А їх розглядалося  більше двадцяти, і всі – важливі, актуальні. Це і програма приватизації на 2017 рік, і виконання міського бюджету за І квартал,  внесення змін  до попереднього бюджетного рішення  від 17 січня,  і надання купи дозволів, згоди на прийняття майна, передачу його в оренду тощо.
Цього разу депутати все-таки проголосували за зміни до рішення міськради «Про місцеві податки та збори на  2017 рік»  від 27.02.2017 р. №1-3/VIII, у  результаті  чого підприємці  другої групи – фізичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 1500000 грн сплачуватимуть до міської казни 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Це рішення набуде чинності вже з 1 червня і діятиме по 31 грудня 2017 року.
А наостанок у «Різному» обговорили низку інших нагальних питань життєдіяльності громади.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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