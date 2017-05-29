Зі змінами до бюджету, з новими податками На сьомій сесії Сновської міської ради восьмого скликання

Цього разу із 26 обраних депутатів участь у роботі зібрання взяв 21. Головував на сесії очільник громади Олександр Медведьов, а серед запрошених були і голови РДА та райради Валерій Радібеда, Ніна Кухаренко, помічник-консультант народного депутата Анатолія Євлахова Вадим Сергійко, інші місцеві посадовці.
Перед сесією результативно попрацювали комісії, що стало наслідком оперативного вирішення майже усіх питань порядку денного. А їх розглядалося більше двадцяти, і всі – важливі, актуальні. Це і програма приватизації на 2017 рік, і виконання міського бюджету за І квартал, внесення змін до попереднього бюджетного рішення від 17 січня, і надання купи дозволів, згоди на прийняття майна, передачу його в оренду тощо.
Цього разу депутати все-таки проголосували за зміни до рішення міськради «Про місцеві податки та збори на 2017 рік» від 27.02.2017 р. №1-3/VIII, у результаті чого підприємці другої групи – фізичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 1500000 грн сплачуватимуть до міської казни 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Це рішення набуде чинності вже з 1 червня і діятиме по 31 грудня 2017 року.
А наостанок у «Різному» обговорили низку інших нагальних питань життєдіяльності громади.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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