« Попередній запис на прийом до Сновського районного відділу державної реєстрації актів цивільного

Звертаємо увагу громадян, що Міністерством юстиції України, запроваджено запис на прийом громадян за допомогою мережі Інтернет. Ця послуга дозволяє обрати зручну дату та час прийому, уникнути черги у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що є кроком на шляху комфортного та якісного обслуговування громадян. Інформація розміщена на офіційному веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області.
Крок 1
Зайти на офіційний сайт Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області
Крок 2
Оберіть відділ, до якого Ви бажаєте звернутися на прийом
Крок 3
Оберіть питання з якого Ви бажаєте звернутися до відділу
Крок 4
Оберіть дату звернення та час
Крок 5
Вкажіть інформацію про особу, яка звертається
Крок 6
Надіслати заявку.
Начальник Сновського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області Ю.В.Реута
«Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».
До відділів державної реєстрації актів цивільного стану можна звернутися із заявою про державну реєстрацію шлюбу як у паперовому вигляді, так і через мережу Інтернет. Для цього Міністерство юстиції України запустив спеціальний веб-портал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Веб-портал дозволяє в он-лайн режимі подавати заяви про державну реєстрацію шлюбу. Щоб користуватися системою, потрібно зареєструватися на сайті. Відповідні документи можна буде засвідчити електронним підписом або підписати особисто, вибравши для цього зручний для себе час протягом трьох діб після реєстрації заяви про державну реєстрацію шлюбу.
Заявники можуть подати до обраного ними відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу в електронній формі та додати до неї відскановані копії паспортів громадян України, паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства та копія документа, теж відсканована, що підтверджує законність перебування на території України, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (у разі державної реєстрації повторного шлюбу), а також документа (квитанції) про сплату державного мита, оплату платних послуг (при бажанні їх отримати) при здійсненні платежу без використання платіжних систем через Веб-портал. За наявності бажання зареєструвати шлюб до спливу місячного строку до заяви додаються документи/відскановані/, що підтверджують поважні причини для скорочення місячного строку державної реєстрації шлюбу. При особистому зверненні заявників до відділу державної реєстрації актів цивільного стану пред’являються оригінали вищезазначених документів.
Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану призначає дату державної реєстрації шлюбу в день надходження відповідної заяви з накладенням електронного цифрового підпису або в день її підписання заявниками у відділі за умови отримання відповідних документів.
Начальник Сновського районного відділу
державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління
юстиції у Чернігівській області Ю.В.Реута
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