вторник, 27 января 2026 г.

Допомога по догляду за дитиною до 1 року

 

З 1 січня 2026 року запроваджено новий вид підтримки сім’ям з дітьми – допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьків­вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Допомога призначається за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у 2026 році надається у розмірі 7 тисяч гривень із розрахунку на місяць, а в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю – у розмірі 10,5 тисяч гривень.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)