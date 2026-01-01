Допомога по догляду за дитиною до 1 року

З 1 січня 2026 року запроваджено новий вид підтримки сім’ям з дітьми – допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.Право на таку допомогу надається матері або іншому законному представнику дитини (крім прийомних батьків, батьківвихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), який фактично здійснює догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Допомога призначається за зверненням з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку. Допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у 2026 році надається у розмірі 7 тисяч гривень із розрахунку на місяць, а в разі призначення такої допомоги для догляду за дитиною з інвалідністю – у розмірі 10,5 тисяч гривень.
