Виїзд лікарів на села продовжується

Вже стали традиційними виїзди лікарів нашої ЦРЛ у села, де вони на базі фельдшерських пунктів проводять прийом громадян. Люди таку послугу оцінили схвально, оскільки далеко не кожному випадає можливість добиратися до Сновська переповненими маршрутками, здебільшого, по бездоріжжю й не за малу ціну. А ще ж і вистоювати в чергах під кабінетами доводиться, і тоді знову поспішати на маршрутку, де почасти і холодно, і яблуку ніде впасти.
Отож, зовсім інша ситуація, коли зустрічі
з лікарями проходять вдома, у спокійній довірливій обстановці, як, наприклад, у
Кучинівці. У найбільше в громаді село регулярно виїжджають сімейний лікар (терапевт)
Анатолій Королецький та гендиректорка КНП КНП «Сновський ЦПМД» Олена Шарпан. Їх
чекають, до них йдуть за консультаціями і навіть не завжди зі скаргами на біль,
а просто, щоб побачити, подякувати. Ефект від таких побачень є.
