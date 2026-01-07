Вночі 7 січня ворог бив по відомому у Сновську промисловому підприємству

Вибуховою хвилею зачепило і приватний сектор, зокрема, п`ятиповерхівку, що на полі. На місця влучань швидко прибували відповідні служби.До честі рятувальників, правоохоронців: зі своїми завданнями вони справилися гідно. До роботи відразу долучилися і посадовці міської ради. Оперативно запрацювала комісія, яка продовжує обстеження руйнацій. Вони незначні. За словами першого заступника міського голови Сергія Силенка, увагою ніхто не буде обділений, всі, хто постраждав, отримають допомогу. Міськрада оприлюднила адресу, за якою з переліком обов`язкових документів (паспортом, ідентифікаційним кодом, правоустановчими паперами, фотофіксацією пошкоджень) можна особисто звертатися за підтримкою. Це приміщення міськради: вулиця Незалежності,19, кабінет N 4. Єдиним позитивом у цій сумній історії є те, що живі люди. Вони добряче перелякані, але живі. Виїжджати поки не збираються. Багато хто відразу зазначає: «А куди?», З чим?», «За що жити далі в чужих місцях з усім чужим?». Щодо подальшої долі підприємства (після такого шквалу ударів і пошкоджень) точно нічого ще не відомо. У міськраді чекають нової зустрічі з керівництвом, обгрунтування його подальших дій. Позиція влади: заводу у Сновську бути! Та от тільки як цього досягти в нинішніх умовах?
