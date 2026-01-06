вторник, 6 января 2026 г.

У Нових Боровичах відкрито Алею Героїв

 

Банери з фотографіями восьми полеглих Героїв України, жителів Новоборовицького старостату було нещодавно встановлено у центрі села. Урочиста й знаменна подія відбулася (без попередніх анонсів, запрошень приїжджих гостей) у доволі скромній обстановці, з урахуванням безпекової ситуації. А вона у цьому, близькому до кордоні селі, непроста і загрозлива. Втім, минулося, обійшлося без форс­мажорів. Більше того, було доволі душевно, правдиво і боляче.

Жити б і жити ще на білому світі нашим героїчним землякам, любити, прикрашати рідну землю своєю працею, ­ сказала у своєму виступі на відкритті Алеї староста Олена Анищенко і запевнила, що рідні села завжди вклонятимуться Героям за здатність прокидатися і лягати спати.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)