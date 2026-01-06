У Нових Боровичах відкрито Алею Героїв

Банери з фотографіями восьми полеглих Героїв України, жителів Новоборовицького старостату було нещодавно встановлено у центрі села. Урочиста й знаменна подія відбулася (без попередніх анонсів, запрошень приїжджих гостей) у доволі скромній обстановці, з урахуванням безпекової ситуації. А вона у цьому, близькому до кордоні селі, непроста і загрозлива. Втім, минулося, обійшлося без форсмажорів. Більше того, було доволі душевно, правдиво і боляче.
Жити б і жити ще на білому світі нашим героїчним
землякам, любити, прикрашати рідну землю своєю працею, сказала у своєму
виступі на відкритті Алеї староста Олена Анищенко і запевнила, що рідні села
завжди вклонятимуться Героям за здатність прокидатися і лягати спати.
