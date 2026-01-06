вторник, 6 января 2026 г.

За поведінку своїх підлеглих у позаробочий час міський голова вибачився

 

Міський голова Олександр Медведьов уточнив поширену у деяких соцмеражах інформацію про організацію новорічного корпоративного заходу працівниками міської ради і підкреслив, що ніякої організації не було.

«… Я особисто, мої заступники, начальники відділів, а також керівники структурних підрозділів міськради не організовували та не брали участі у жодних корпоративних святкуваннях». Водночас О.О. Медведьов приніс вибачення мешканцям громади за поведінку окремих працівників в позаробочий час і зазначив, що з ними вже проведено роз’яснювальну роботу.

