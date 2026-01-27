Лідером витрат державної допомоги є комуналка

З 11 грудня за тисячу гривень “Зимової підтримки” можна було купувати продукти харчування. Щоправда, зробити це вдасться не у кожному закладі. Оплата відбувається через спеціальні MCCкоди, які визначають тип торгової точки. Система пропускає лише ті операції, що відповідають переліку певних MCCкодів. Дізнатися, чи є той чи інший магазин у переліку, можна у Довіднику MCCкодів України.
Оплата досі
відбувається відбудеться у закладах із такими кодами: 5411 — супермаркети та
бакалійні магазини; 5499 — ринки, магазини зі спецасортиментом.
Першими
скористатися коштами зможуть клієнти Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!,
Fozzy) та “Близенько”. Це понад тисяча магазинів по всій Україні, з часом цей
перелік обіцяють розширювати. Важливий нюанс — продукти мають бути українського
виробництва. Крім того, “Зимова підтримка” не поширюється на алкоголь чи
тютюнові вироби.
Окрім
продуктів, 1000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та
поштових послуг, благодійність, медпрепарати та книги.
У профільному
міністерстві вже навіть підбили перші підсумки, куди українці спрямували кошти “Зимової підтримки”. Її
лідером оплати залишаються житловокомунальні послуги. Вже близько 4,5 мільйонів
людей оплатили комунальні послуги. На другому місці — аптеки та донати.
До речі,
українці подали понад 15,8 млн заявок на отримання “зимової тисячі”. Це на 1,8
мільйона більше охочих, ніж минулого року. І вже 15,5 мільйонів громадян
отримали кошти. Крім того тривають і виплати 6500 гривень для вразливих
категорій громадян.
Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для
яких виплату було сформовано автоматично, та ті, хто самостійно оформлював
заявку у відділеннях, зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року. Використати кошти, які надійшли на
картку “Національний кешбек” за заявкою через “Дію”, потрібно до 30 червня 2026
року. Залишки невикористаних коштів повернуться до бюджету.
Комментариев нет:
Отправить комментарий