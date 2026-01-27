Алла Петрик, с.Кучинівка: «Наша ГО «Злагода» не втомлюється підтримувати захисників»

За минулий рік ми з вами внесли хоч і маленьку частину, зате вагому. Ми придбали 6 мотків основи (сітки по 200 м) та 5 бабін спонбонду різних кольорів на суму 31200 грн.
З них виготовили 153 сітки різної довжини та ширини.
Виготивили багато окопних свічок. Все це ми зробили завдяки вашим спонсорським
коштам. Протягом року ви донатили на ремонти машин нашим односельцям 12000,
3300, 4000 грн, допомагали коштами
пораненим нашим односельцям 8000 грн та 4800 грн, брали участь в придбанні
будматеріалів для Алеї Героїв. Зібрали58 сіток картоплі для жителів Херсонської
області. Силами учасників художньої самодіяльності (під керівництвом Лагути
Н.В.) було зібрано та передано нам на
«сітки» 3500 грн.
Нещодавно в
нашому селі було роздано продуктові набори від організації GEM за сприяння
Марії Єфименко. Кучинівці дякують. Велике спасибі всім, хто донатив на допомогу
ЗСУ вже в цьому році. Зараз ми маємо 6281 грн спонсорських коштів. Витратимо їх
за потреби. Але знову в пріоритеті будуть наші воїни.
