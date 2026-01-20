Сміття збирається. Дороги чистяться. А сніг іде

Тема розчистки міських і сільських доріг нині набуває обертів і виходить доволі контрастною й строкатою. Приміром, якщо у прикордонному селі Тихоновичі прочищена і блищить навіть вулиця Польова, розташована чи не у самих полі й лісі, то у Сновську є ділянки, де ще важко проїжджати деякими центральними дорогами.
Але комунальники стараються. Їм на
допомогу поспішають небайдужі керівники різних
підприємств, де на балансі є
спецтехніка, пристрої до неї. Бо у
охочих є можливість не витрачати свою солярку і бензин, а укладати угоди суборенди з ЖЕД (мається на увазі
відшкодування пального), яка виграла тендер
на здійснення такого виду діяльності. Співпраця вже знаходить вдячність і поцінування від людей. Радіють порядку на дорогах, як ми вже зазначили,
жителі Тихонович, Іванівки, Тур`ї, інших населених пунктів громади. У Сновську
ж із шостого на сьоме січня великогабаритна й малогабаритна розчистна
техніка гула майже до закінчення комендатської години і на її початку. Звісно, догодити всім не вдається, як не догоджалося і у попередні
часи. Але, за словами очільниці ЖЕД Ганни Кошової, її колектив трудиться на повну силу,не рахуючися ні з
втомою, ні з часом. Навіть, коли у небі
гудуть дрони. І падає сніг.
