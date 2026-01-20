вторник, 20 января 2026 г.

Сміття збирається. Дороги чистяться. А сніг іде

 

Тема розчистки  міських і сільських доріг нині набуває обертів і виходить доволі контрастною й строкатою.  Приміром, якщо у прикордонному селі Тихоновичі  прочищена і блищить  навіть вулиця Польова, розташована чи не у самих полі й лісі, то у Сновську  є ділянки, де ще важко проїжджати деякими центральними  дорогами. 





Але комунальники стараються. Їм на допомогу поспішають небайдужі керівники різних  підприємств, де на балансі є  спецтехніка, пристрої до неї. Бо у  охочих є можливість не витрачати свою солярку і бензин, а  укладати угоди  суборенди з ЖЕД (мається на увазі відшкодування пального), яка виграла тендер  на здійснення такого виду діяльності. Співпраця  вже знаходить вдячність і поцінування  від людей. Радіють  порядку на дорогах, як ми вже зазначили, жителі Тихонович, Іванівки, Тур`ї, інших населених пунктів громади. У Сновську ж із  шостого на сьоме січня  великогабаритна й малогабаритна розчистна техніка гула майже до закінчення комендатської години  і на її початку. Звісно, догодити всім  не вдається, як не догоджалося і у попередні часи. Але, за словами очільниці ЖЕД Ганни Кошової, її колектив  трудиться на повну силу,не рахуючися ні з втомою, ні з часом. Навіть, коли  у небі гудуть дрони. І падає сніг.

