Нас меншає

У 2025 році
майже на 40 тисяч скоротилось населення Чернігівщини, ніж було до
повномасштабного вторгнення
Станом на початок 2025 року чисельність населення Чернігівської області становила близько 918,2 тисячі жителів, що на 41,1 тисячі, або 4,3%, менше порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Порівняно з 2023 роком населення скоротилося на 13 тисяч.
Такі дані
наведені в «Програмі економічного і соціального розвитку Чернігівської області
на 2026 рік», яка оприлюднена на сайті Чернігівської ОВА.
Як
зазначається, у 2024 році в області народилося 3 756 немовлят, що на 203 менше,
ніж у 2023 році, а за вісім місяців 2025 року – 2 310 дітей, це на 11,2% менше,
ніж аналогічного періоду торік.
Згідно з
даними у програмі, у 2024 році померли 16 434 людини, а за вісім місяців 2025
року – 10 741. Це менше на 4,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Коефіцієнт смертності у 2024 році становив 17,8% проти 14,7% по Україні. А
отже, смертність перевищувала народжуваність майже у 4,5 разу.
«Не менш
істотний вплив на чисельність населення мали міграційні процеси. У 2024 році з
області вибуло 8 838 осіб (на 195 осіб менше, ніж у 2023 році), тоді як прибули
7 959 людей (на 35 осіб менше, ніж у 2023 році), що зберігає загальне
міграційне скорочення. Значна частина молоді, сімей із дітьми та жінок
продовжує виїжджати за кордон або до інших, безпечніших регіонів країни, що
знижує потенціал відновлення населення у майбутньому».
Водночас після деокупації області частина ВПО повернулася, хоча загальна
тенденція відтоку зберігається.
Кількість
зареєстрованих у регіоні ВПО поступово зменшується: у 2022 році їх було 76 458,
у 2023 році – 69 459, у 2024 році – 68 455. Найбільша кількість ВПО з
Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Херсонської областей
зосереджена в Чернігові – 12 804.
Також як
зазначається, до 2022 року на 1 000 жінок припадало 856 чоловіків. Мобілізація
та загальні воєнні втрати ще підвищили частку жінок у населенні.
