Юні учасники змагань випробували себе на міць

Передноворічні змагання з загальної фізичної підготовки об’єднали дітей із Рогізок, Березни та Кучинівки!
Близько 30
юних спортсменів випробували себе на «смузі перешкод» — вправах, що вимагали
швидкості, сили та координації. Було водночас і важко, і весело, і азартно —
саме такою була атмосфера заходу. Організував захід тренер Максим Шерело, який
у цей складний воєнний час продовжує розвивати спорт у сільській місцевості,
привчає дітей до фізичної культури, виховує силу характеру та віру в себе.
Батьки дітей завжди підтримують спортивні ініціативи та допомогають в
організації зустрічей.
За гарні
результати в змаганнях діти отримали нагороди, а після напружених випробувань —
смачні смаколики, щоб відновити сили та поділитися радістю. Учасники
спортивного заходу висловлюють вдячність Збройним Силам України за можливість
жити, тренуватися, змагатися й отримувати радість перемог!
