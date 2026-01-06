вторник, 6 января 2026 г.

Юні учасники змагань випробували себе на міць

 

Передноворічні змагання з загальної фізичної підготовки об’єднали дітей із Рогізок, Березни та Кучинівки!

Близько 30 юних спортсменів випробували себе на «смузі перешкод» — вправах, що вимагали швидкості, сили та координації. Було водночас і важко, і весело, і азартно — саме такою була атмосфера заходу. Організував захід тренер Максим Шерело, який у цей складний воєнний час продовжує розвивати спорт у сільській місцевості, привчає дітей до фізичної культури, виховує силу характеру та віру в себе. Батьки дітей завжди підтримують спортивні ініціативи та допомогають в організації зустрічей.

За гарні результати в змаганнях діти отримали нагороди, а після напружених випробувань — смачні смаколики, щоб відновити сили та поділитися радістю. Учасники спортивного заходу висловлюють вдячність Збройним Силам України за можливість жити, тренуватися, змагатися й отримувати радість перемог!

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)