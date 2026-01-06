Передноворіччя у Сновському Центрі позашкільної освіти зустрічали теплом сердець

На заході, які для дітей з особливими потребами і для всіх своїх вихованців минулої неділі організував доброзичливий і креативний колектив Центру позашкільної освіти (директор Наталія Скотаренко) було і святково,і водночас весело, і дуже тепло, і якось подомашньому.Чудовий сценарій дійства з казковою ведучою Оксаною Скотаренко, керівницею проєкту «Повір у себе» Оленою Терещенко, здавалося, торкався теплом усіх учасників, наповнював їхні сердечка любов`ю і вірою в чарівні дива, в перемогу добра над злом. А ще для учасників цього ліричного заходу був накритий прекрасний солодкофруктовий стіл, організовано майстерклас з розмальовки фарбами сувенірів у вигляді ялиночок, підготовлено суперову вокальнотанцювальну програму. Спонсорами були місцеві благодійники,серед яких найщедріший Батюшка Павло,настоятель СвятоМиколаївського Храму.
