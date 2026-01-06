вторник, 6 января 2026 г.

Передноворіччя у Сновському Центрі позашкільної освіти зустрічали теплом сердець

 

На заході, які для дітей з особливими потребами і для всіх своїх вихованців минулої неділі організував   доброзичливий і креативний  колектив Центру позашкільної освіти (директор Наталія Скотаренко) було і святково,і водночас весело, і дуже  тепло, і  якось по­домашньому.

Чудовий сценарій дійства з казковою ведучою Оксаною Скотаренко, керівницею проєкту «Повір у себе» Оленою Терещенко,  здавалося, торкався  теплом усіх  учасників, наповнював їхні  сердечка любов`ю і вірою  в чарівні дива, в перемогу добра над злом. А ще для учасників цього ліричного заходу був накритий прекрасний солодко­фруктовий стіл, організовано майстер­клас  з розмальовки фарбами сувенірів у вигляді ялиночок, підготовлено суперову  вокально­танцювальну програму. Спонсорами були місцеві благодійники,серед яких найщедріший  Батюшка Павло,настоятель Свято­Миколаївського Храму.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)