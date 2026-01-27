Вони платять у нашу скарбницю найбільше податків

За підсумками 2025 року найбільшими платниками податків і зборів до бюджету Сновської громади стали:1) юридичні особи: СТОВ “ЩОРССIЛЬГОСПСЕРВIС”, АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”, ПСП “ПРОГРЕС”, КНП “СНОВСЬКА ЦРЛ”, ФІЛІЯ “ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС “ДП “ЛІС УКРАЇНИ”, Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту, ПСП “ЯНА ПЛЮС”, ДП “СНОВСЬКРАЙАГРОЛIСГОСП”, ТОВ “ТЕХСЕРВІС”, ТОВ “Астра”; 2) фізичні особипідприємці – Дугель О.С., Хуторний М.С., Смолій Д.С., Веселий С.Д., Кулiнiч В. В., Логоша А.В., Виблова О.В., Булденко М.Ф., Фурс А.Г., Кушнір I.В.
Основними
бюджетоутворюючими надходженнями до бюджету громади є: податок та збір на
доходи фізичних осіб – 57%, єдиний податок – 13,5%, власні надходження
бюджетних установ – 10,3%, акцизний податок – 6,9%, плата за землю – 5,2%,
рентна плата за використання лісових ресурсів – 2,4%, податок на нерухоме майно
– 1,7%, інші надходження – 3%.
Комментариев нет:
Отправить комментарий