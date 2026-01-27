Хліб, овочі, крупи, пальне: на що вже незабаром зростуть ціни в Україні

Невдовзі
українці зіткнуться з новим підвищенням цін. Платити більше доведеться як за
продукти харчування, так і за пальне.
Продукти харчування. Цього року в Україні продовжить зростати ціна продуктового кошика. Крупи можуть подорожчати на 5%. Експерт прогнозує, що ціна на хліб зростатиме на 1,52% щомісяця. А от ситуація на ринку м’яса залишається відносно стабільною, хоча коливання вартості свинини та яловичини не виключені. Цінник курячих яєць у січнілютому може збільшитися на 10%. Ціни на овочі підвищуються, бо росте собівартість їхнього зберігання.
Вартість
пального. Поки
що ринок тримається, однак, варто очікувати зростання ціни ще у січні. На це
впливає ріст курсу валют та світова ціна на нафту, яка вже становить 65 доларів
за барель”, — розповів аналітик. Саме курс валют додає до вартості літра
пального близько 1 гривні.
Підвищення тарифів. Українським підприємствам вже незабаром доведеться більше
витрачати на комунальні послуги. Підвищення цін на розподіл газу
стосуватиметься промислових підприємств, агрокомпаній та малого бізнесу.
Зокрема, ресторанів, кафе, пекарень, офісів і торговельних центрів.
