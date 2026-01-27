вторник, 27 января 2026 г.

Хліб, овочі, крупи, пальне: на що вже незабаром зростуть ціни в Україні

 

Невдовзі українці зіткнуться з новим підвищенням цін. Платити більше доведеться як за продукти харчування, так і за пальне.

Продукти харчування. Цього року в Україні продовжить зростати ціна продуктового кошика. Крупи можуть подорожчати на 5%. Експерт прогнозує, що ціна на хліб зростатиме на 1,5­2% щомісяця. А от ситуація на ринку м’яса залишається відносно стабільною, хоча коливання вартості свинини та яловичини не виключені. Цінник курячих яєць у січні­лютому може збільшитися на 10%. Ціни на овочі підвищуються, бо росте собівартість їхнього зберігання.

Вартість пального. Поки що ринок тримається, однак, варто очікувати зростання ціни ще у січні. На це впливає ріст курсу валют та світова ціна на нафту, яка вже становить 65 доларів за барель”, — розповів аналітик. Саме курс валют додає до вартості літра пального близько 1 гривні.

 Підвищення тарифів. Українським підприємствам вже незабаром доведеться більше витрачати на комунальні послуги. Підвищення цін на розподіл газу стосуватиметься промислових підприємств, агрокомпаній та малого бізнесу. Зокрема, ресторанів, кафе, пекарень, офісів і торговельних центрів.

